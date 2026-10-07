De 28 a centenars: la increïble recuperació d’ases salvatges al desert d’Israel en 44 anys

Imagineu un desert, un paisatge on la vida s’aferra amb desesperació. Ara, visualitzeu un retorn espectacular, una gesta de supervivència que ha transformat una extensió de terra àrida. Aquesta és la història increïble de com un petit grup de 28 animals va aconseguir multiplicar-se fins a centenars en poques dècades, desafiant qualsevol pronòstic.
Com és possible que uns rucs salvatges, gairebé oblidats i condemnats a l’extinció, aconseguissin una recuperació tan definitiva en un dels llocs més hostils del planeta? El seu secret ocult no és només resistència, sinó una habilitat innata per reconfigurar el seu entorn, convertint-se en autèntics enginyers naturals que modelen l’ecosistema del desert.
Estem parlant dels onagres asiàtics, una subespècie d’ase salvatge que ha escrit un capítol nou al desert del Nègueb, a Israel. Entre el 1982 i el 1987, les autoritats van alliberar només 28 exemplars al cràter de Ramon. A principis dels noranta, s’hi van afegir deu individus més, consolidant la repoblació inicial. El resultat és un èxit rotund: un estudi genètic de 2021 revela que la població actual ronda els 300 individus, una xifra sorprenent que ha permès a aquests animals dispersar-se pel sud d’Israel.
La presència d’aquests majestuosos animals no era aliena a la regió; els beduïns ja els caçaven per la seva carn fa segles. No obstant això, la pressió humana, accentuada per l’increment de població prop de les escasses fonts d’aigua després de la Primera Guerra Mundial, va ser massa gran. Així, l’ase salvatge original va desaparèixer completament del Nègueb als anys vint, deixant un buit ecològic que ningú hauria imaginat que un dia tornaria a omplir-se.
Els onagres que avui galopen per aquestes terres no són exactament els mateixos que hi vivien fa un segle. Són descendents d’un petit grup que va sobreviure al zoo del xa de l’Iran, traslladat a Israel abans de la revolució de 1979. A la reserva de Hai-Bar Yotvata, el 1968, es va establir un nucli de cria amb 11 animals, barrejant l’onagre persa i el kulan de Turkmenistan. Aquesta barreja va generar animals increïblement adaptables, que han prosperat sense problemes genètics. La seva taxa de reproducció és notablement superior a la d’altres poblacions reintroduïdes (un truc evolutiu que els ha servit de meravella).
Però el seu veritable secret per florir en un entorn tan àrid és un comportament que els converteix en autèntics arquitectes del desert. Quan les fonts d’aigua superficials s’esgoten, caven amb les seves potents peülles a les lleres seques, persistint fins a aconseguir aigua subterrània. Aquests pous, que poden arribar fins a dos metres de profunditat, no només salven la seva vida, sinó que esdevenen punts d’aigua imprescindibles per a tota la fauna local, des de petits mamífers fins a ocells.
Aquesta capacitat d’enginyeria hidràulica natural té un impacte ecològic definitiu, un fenomen que un estudi de 2021 a Science va il·luminar amb claredat. Aquesta investigació, centrada en rucs i cavalls assilvestrats als deserts de Nord-amèrica, va demostrar que els pous excavats podien arribar a proporcionar tota l’aigua disponible en rierols intermitents. A més, reduïen la distància entre punts d’aigua en una mitjana de 843 metres, facilitant l’accés a aquest recurs vital per a la resta de l’ecosistema. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquesta capacitat innata de la natura per trobar solucions). Als voltants d’aquests pous, es va registrar una diversitat més gran d’espècies de vertebrats.
La seva influència va més enllà de l’aigua
L’acció dels onagres no només genera aigua; en remoure el terreny, creen zones amb sòl alterat que actuen com a veritables semillers d’arbres de ribera. És a dir, no només proporcionen bevedors, sinó que també ajuden a la regeneració vegetal, fomentant la biodiversitat de manera integral. Tot i que aquest impacte concret encara no s’ha quantificat al Nègueb, el potencial és clarament immens, i ens revela una complexitat natural que sovint passem per alt.
Aquests onagres són com els àtoms de Heisenberg; en observar-los, podem alterar el que estan fent. La seva supervivència depèn també de la nostra observació i, per tant, de la nostra cura.
Però, com monitoritzar uns animals tan esquius i desconfiats amb les persones? Els investigadors utilitzen dispositius GPS i analitzen els seus excrements per obtenir dades sense interferir amb el seu comportament natural. Com bé va resumir el genetista Alan Templeton, aquests onagres són com els “àtoms de Heisenberg”, perquè “en observar-los pots alterar el que estan fent”. Una veritat que ens recorda la delicada balança entre la ciència i la conservació. (Un error seria creure que només la seva força els ha salvat).
Un model d’èxit per a la natura
La història dels onagres asiàtics al Nègueb és un secret revelat de la resiliència de la natura i de com una petita intervenció humana pot desencadenar conseqüències inesperades i profundes. És un recordatori potent que cada ésser viu, fins i tot un ruc salvatge, té un paper imprescindible en l’equilibri del nostre planeta. Aquesta gesta ens obre els ulls a la complexitat de la vida salvatge i a la importància de conservar espècies que, sense voler-ho, són veritables arquitectes del seu entorn, capaces de trobar solucions on nosaltres només veiem un desert. Qui hauria dit que un simple pou podia ser la clau per a la vida de tantes espècies?