Científics xilens repten Einstein amb una nova teoria sobre la gravetat

Durant més d’un segle, hem acceptat una veritat que semblava inamovible: l’espai-temps és un teixit elàstic que es corba sota el pes dels planetes i les estrelles. Va ser l’herència magistral d’Albert Einstein, però un grup de científics xilens acaba de trobar una “esquerda” en aquesta lògica.
No es tracta d’una simple correcció de manual. El que aquest equip d’investigadors ha posat sobre la taula és una propietat omnipresent i oblidada que podria reescriure la nostra manera d’entendre com ens mantenim enganxats a terra.
El secret està en la torsió
Imagina que l’univers no és només un llençol que s’enfonsa quan hi poses una pilota al damunt. Ara, imagina que aquest llençol, a més d’enfonzar-se, es retorça sobre si mateix com si algú l’estigués escorrent. Això és la torsió.
Fins ara, la ciència s’havia centrat en la curvatura, però aquest estudi liderat per la Universitat Catòlica de la Santíssima Concepció (UCSC) ha demostrat que el teixit del cosmos té aquest moviment de gir. (Sí, nosaltres també ens hem quedat glaçats en pensar que el buit pot girar).
L’estudi ha estat publicat a Physical Review Letters, la revista on només arriben les troballes que realment mouen els fonaments de la física mundial. Una dada que el nostre teixit científic ja està analitzant amb lupa.
Què és el Règim Carrollià?
Per arribar a aquesta conclusió, els doctors Patrick Concha i Evelyn Rodríguez, juntament amb un equip d’elit, van explorar els límits de la realitat. Es van submergir en el que els físics anomenen el Règim Carrollià.
Aquest escenari apareix quan explorem certs límits geomètrics on la relativitat general d’Einstein comença a comportar-se de forma estranya. És aquí on la torsió deixa de ser una teoria per convertir-se en una realitat matemàtica.
La Dra. Rodríguez és clara al respecte: per primera vegada s’ha demostrat que, en aquest règim, la gravetat ha d’incloure torsió. No és opcional. És una propietat geomètrica addicional que la nostra butxaca —i el nostre cervell— encara estan intentant processar.
En què ens beneficia aquesta troballa?
Podries pensar que això és només per a genis en pissarres gegants, però les implicacions són revolucionàries. Entendre la torsió obre la porta a comprendre l’holografia quàntica i les teories més modernes sobre l’origen del temps.
Parlem d’eines que podrien permetre’ns, en un futur no gaire llunyà, manipular la gravetat de formes que avui només veiem a les pel·lícules de Christopher Nolan. Estem davant la clau que faltava per unir les lleis del que és gegant amb les lleis del que és diminut.
Aquest avenç no només posa Xile al mapa de la ciència d’avantguarda, sinó que ens obliga a mirar el cel amb uns altres ulls. L’espai no és estàtic, no és només una corba; és un ball complex de girs i pressions que tot just estem començant a desxifrar.
La urgència del que és nou
La ciència avança a passes gegantines i els marcs conceptuals que vam aprendre a l’escola s’estan quedant obsolets. Demà mateix, aquest enfocament podria ser la base d’una nova tecnologia de propulsió o comunicació.
Haver llegit això et situa un pas per davant en la comprensió del món que ve. Perquè, al cap i a la fi, tots vivim en aquest teixit que no para de retòrcer-se. No és fascinant sentir que el terra sota els teus peus és molt més complex del que Einstein va arribar a imaginar?
És el moment d’acceptar que el que donàvem per fet era només la meitat de la història.