Científics desvetllen el misteri d’un núvol de 1.800 km a Mart: un fenomen atmosfèric mai vist

Imagina una estructura blanca gegantina, tan colossal que podria cobrir la distància entre Madrid i Berlín, emergint cada matí sobre un volcà alienígena. Ara, imagina que aquest prodigi atmosfèric apareix i desapareix com per art de màgia, desafiant tot el que creiem saber sobre la formació de núvols. Durant anys, aquest ha estat l’enigma marcià que ha deixat els científics sense alè.
Però la frustració ha acabat. Un equip d’investigadors ha desvetllat el secret ocult darrere d’aquesta anomalia còsmica, una revelació tan sorprenent que no només reescriu els llibres de text sobre Mart, sinó que té implicacions directes per entendre el nostre propi cel i, fins i tot, la vida més enllà de la Terra. (Preparat per al que ve? Aquest és un descobriment definitiu).
El gegant misteriós que hipnotitza Mart cada matí
La protagonista indiscutible d’aquesta història és la coneguda com la Nube Alargada de Arsia Mons. Una formació gelada d’una bellesa gairebé impossible, que s’estira uns 1.800 quilòmetres sobre un dels gegants volcànics de Mart, Arsia Mons. Aquest colós s’eleva uns 20 quilòmetres sobre la superfície marciana, un veritable punt de referència en el paisatge vermell.
Des de la primavera i l’estiu de l’hemisferi sud marcià, cada albada ens regala aquest espectacle: una estructura que creix fins a dimensions continentals abans de dissipar-se misteriosament en poques hores. La sonda Mars Express de l’Agència Espacial Europea (ESA) va ser la que va posar en el mapa aquest fenomen recurrent l’any 2018. Des de llavors, els seus instruments han estat observant un comportament que, fins fa ben poc, era un autèntic error de càlcul per als models atmosfèrics més avançats.
Malgrat saber que es tractava d’un núvol orogràfic —és a dir, format per la interacció del vent amb una muntanya—, les simulacions convencionals no aconseguien ni de bon tros reproduir la seva espectacular i efímera existència. Era com si faltés una peça fonamental en el trencaclosques, un element que la ciència encara no havia contemplat en les seves equacions. Fins ara.
La solució inesperada: gel sense pols
El nou estudi, publicat a la prestigiosa revista Nature Geoscience, no només ha trobat la peça que faltava, sinó que ha posat al descobert un mecanisme de formació de núvols que mai abans s’havia observat directament en cap atmosfera planetària. (Sí, parlem d’un abans i un després). Aquest truc marcià desafia obertament una de les veritats més arrelades de la meteorologia.
Si em preguntes, diria que aquesta és una d’aquelles troballes que ens fa replantejar-ho tot. Qui havia de dir que un núvol a Mart ens ensenyaria una nova física? És una lliçó d’humilitat per a la ciència i un punt de partida per a noves exploracions.
El que s’ha descobert és que la Nube Alargada es forma per nucleació homogènia. Normalment, els núvols necessiten petites partícules —com grans de pols o sal— que floten a l’atmosfera. Aquestes partícules actuen com a “llavors” o “nuclis” sobre els quals el vapor d’aigua es condensa o es congela. És el procés que coneixem com a nucleació heterogènia. Però Mart s’ha saltat les normes.
Amb la nucleació homogènia, el gel emergeix de manera espontània, directament del vapor d’aigua, sense la necessitat de cap d’aquests catalitzadors. Un procés que, si bé s’havia considerat teòricament possible en algunes regions extremes de la Terra o Venus, mai s’havia identificat de manera tan concloent en condicions atmosfèriques naturals. El planeta vermell guardava un secret de formació que ara és la nostra solució.
La màgia del volcà: condicions extremes per a un fenomen extrem
Però, com aconsegueix Mart crear aquestes condicions tan extraordinàries? La clau resideix en la mateixa topografia i el moviment dels vents. Quan els corrents d’aire, carregats d’una humitat subtil, es troben amb la barrera imponent de l’Arsia Mons, es veuen obligats a ascendir ràpidament. Aquesta trobada genera una intensa ona atmosfèrica que projecta l’aire humit cap a les altures en un temps rècord, en qüestió de pocs minuts.
Durant aquest ascens meteòric, l’aire experimenta un refredament dràstic. Parlem d’una caiguda de temperatura d’uns 30 graus Celsius en aproximadament 10 minuts. Aquesta velocitat i intensitat de refredament provoquen nivells extrems de sobresaturació. Segons l’ESA, les condicions d’humitat relativa necessàries superen en més de 100.000 vegades les que observem habitualment en la nostra experiència quotidiana terrestre.
Aquestes condicions són tan úniques que fan que el vapor d’aigua no tingui altra opció que congelar-se espontàniament, generant milions de cristalls de gel sense una partícula de pols que els ajudi. El que abans es considerava un mecanisme pràcticament inviable en una atmosfera real, Mart ens ha demostrat que és no només possible, sinó un fenomen recurrent. (Una lliçó imprescindible per a la física).
Un coneixement viral amb impacte global
L’equip liderat per Jorge Hernández-Bernal, de la Universitat de la Sorbona, no només va formular aquesta hipòtesi audaç, sinó que la va posar a prova. En incorporar aquest mecanisme físic en un model meteorològic marcià, els resultats van ser espectaculars: la simulació va reproduir les característiques essencials de la Nube Alargada amb una precisió que els models anteriors no havien pogut ni somiar. (Un triomf per a la persistència científica).
És cert que encara hi ha detalls a afinar i petites diferències entre les prediccions del model i les observacions directes, però les proves són sòlides. Aquesta revelació no és només una curiositat exoplanetària; les seves conseqüències s’estenen molt més enllà de Mart. Els resultats d’aquest estudi ens conviden a reconsiderar si altres processos de formació de gel atmosfèric, fins i tot a la Terra, Venus o en els llunyans exoplanetes, podrien estar produint-se sense la necessitat de partícules de condensació.
La urgència del nostre nou coneixement
La comprensió de com es formen els núvols en diferents atmosferes és fonamental per al desenvolupament de models climàtics precisos, tant per al nostre planeta com per a altres. A més, és una peça clau en la nostra constant recerca de vida extraterrestre i en la planificació de futures missions espacials. Aquest petit gran secret marcià podria influir directament en les nostres properes decisions en l’exploració còsmica. El que aprenem avui sobre un núvol a Mart, demà ens podria salvar o obrir noves fronteres aquí a la Terra (o en el nostre viatge a les estrelles).
Així que, la pròxima vegada que miris el cel, recorda que els misteris més grans no sempre estan a la vista, sinó que sovint s’amaguen en els racons més inesperats de l’univers, esperant que algú tingui la valentia de desvelar-los. Què més ens està esperant allà fora per canviar la nostra visió del món?