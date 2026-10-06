Científics descobreixen un fenomen inèdit al Pacífic: l’aigua jove envelleix i la vella rejoveneix entre 200 i 1.000 metres

El fons de l’oceà sempre ens guarda secrets, capes que es mouen en silenci, definint el futur del nostre planeta. Creiem conèixer els seus cicles, però la realitat, una vegada més, ens sorprèn. Ara, un descobriment impactant al Pacífic ha capgirat el que enteníem per “edat” de l’aigua.
Imagina un món on el temps es comporta de manera paradoxal, on allò jove pot envellir a velocitat de vertigen i allò antic rejovenir de sobte. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb la idea). Però no és ficció, és la crua veritat que s’amaga sota milers de quilòmetres de la superfície oceànica.
Científics de la Universitat de Califòrnia a San Diego han destapat un fenomen sense precedents, publicat a la prestigiosa revista AGU Advances. Un estudi que ens posa en alerta vermella: l’aigua jove envelleix de manera prematura, mentre que la vella experimenta un rejoveniment inesperat. Això passa en una franja crucial, entre els 200 i 1.000 metres de profunditat, la que anomenem la termoclina del Pacífic.
Un cop més, l’oceà ens demostra que la seva complexitat supera la nostra comprensió. Estem davant d’un canvi profund que remodelarà els ecosistemes marins.
Per entendre-ho, hem de saber que l’aigua “envelleix” a mesura que es desplaça per les profunditats. La vida marina, els bacteris i les reaccions químiques consumeixen progressivament el seu oxigen dissolt. Sense l’oxigen que l’aigua de la superfície absorbeix de l’atmosfera, esdevé més “vella” i menys vital. Aquest és un cicle imprescindible per a la salut dels nostres oceans.
Però, què està alterant aquesta dinàmica mil·lenària? La solució a aquest misteri, com en tantes altres ocasions, apunta directament a l’escalfament global. Els investigadors van simular el comportament de la circulació marina projectant-lo a 100 anys vista, analitzant l’evolució del volum d’oxigen. Els resultats són, si més no, alarmants.
La paradoxa del temps sota l’aigua
L’ascens imparable de les temperatures globals està incrementant la diferència tèrmica entre la superfície temperada i les capes profundes més fredes. Aquesta divisió tèrmica redueix dràsticament l’intercanvi fluid entre ambdós estrats oceànics. És com si es creés una barrera invisible que impedeix la barreja, atrapant les masses d’aigua i alterant-ne el seu cicle vital.
Els models són clars: aquesta “anomalia temporal” es manifesta amb una força particular a la termoclina del Pacífic, la zona de transició on la temperatura de l’aigua canvia bruscament amb la profunditat. Els autors ho van resumir amb una frase que ens ha de fer reflexionar: «El jove es fa més vell, però el vell es fa més jove» en aquesta regió sota l’escalfament global projectat. Un error de disseny climàtic.
El comportament del vent també juga un paper crucial en aquesta revolució oceànica. Les diferents zones hidrogràfiques del Pacífic reaccionen de manera diversa davant d’aquesta frenada del flux vertical. A l’àrea subtropical del Pacífic Nord, per exemple, la salut de l’aigua depèn habitualment de la incorporació de corrents joves i dolços des dels nivells superiors.
Però la desacceleració d’aquesta barreja accelerarà l’envelliment d’aquestes masses marines, amb conseqüències que encara estem lluny de comprendre del tot. El nostre ecosistema, el nostre planeta, està canviant davant els nostres ulls, i moltes d’aquestes transformacions es produeixen en el més ocult dels llocs.
L’efecte dominó des de l’Antàrtida
En contrast amb la regió subtropical, el Pacífic tropical sol rebre una major aportació de capes inferiors, que són més antigues i amb un menor grau de salinitat. Amb la desacceleració de l’arribada d’aquest material profund, les aigües de la franja equatorial registraran un rejoveniment relatiu. És una reacció en cadena, un efecte dominó directe del canvi tèrmic que s’observa a la columna de fluid.
Aquesta oposició tan marcada en el comportament es deu, segons els científics, a un sorprenent efecte de control remot. Aquest fenomen s’origina per la transferència tèrmica que prové des del llunyà oceà Antàrtic. Sí, has sentit bé. Un punt del planeta pot influir directament en un altre a milers de quilòmetres, demostrant la interconnectivitat viral de tots els nostres sistemes naturals.
«Aquest contrast meridional en els canvis d’oxigen i edat es deu a una desacceleració de les velocitats verticals impulsada per una combinació del forçament tèrmic de la conca del Pacífic i del remot oceà Antàrtic», afirmen els investigadors. És un recordatori brutal que tot està connectat, i que les nostres accions tenen repercussions globals.
Un futur incert per a l’oceà
Tot i que les conques amb nivells baixos d’oxigen patiran una pèrdua moderada durant els propers 100 anys, el veritable focus de preocupació recau en el sector nord de la conca pacífica. Aquesta regió afrontarà les modificacions més severes, segons les prediccions. El truc és entendre ara què passa per intentar mitigar-ho.
Aquests canvis en la circulació, induïts per l’escalfament, “juguen un paper clau en la configuració de la resposta física, biogeoquímica i ecosistèmica de l’oceà Pacífic al canvi climàtic antropogènic”, conclouen els especialistes. Unes paraules que haurien de sonar com una crida d’urgència per a tots nosaltres, si volem que el nostre planeta no ens passi factura.
Entendre aquests fenòmens és imprescindible. Ens dona una perspectiva que no teníem sobre el destí del Pacífic i, per extensió, de tots els oceans. Una dada més que ens recorda que el canvi climàtic no és una amenaça llunyana, sinó una realitat que ja està reescrivint les regles de la vida al nostre planeta. Estem preparats per afrontar-ho?