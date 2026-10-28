Científics demostren la teoria de Stephen Hawking després d’analitzar un forat negre que retorça l’espai-temps

L’univers acaba de donar-nos una bofetada de realitat quàntica. Si creies que els forats negres ja eren prou estranys, prepara’t per qüestionar tot el que saps sobre l’estructura de l’espai-temps.
Un equip d’investigadors ha aconseguit simular un fenomen que sembla tret d’una pel·lícula de Christopher Nolan: un forat negre en set dimensions que es retorça sobre si mateix. (Sí, has llegit bé, set dimensions, encara que el nostre cervell amb prou feines en processi tres).
Aquesta troballa no és només un exercici teòric per a científics avorrits. És la prova definitiva que necessitàvem per validar una de les teories més polèmiques i brillants de Stephen Hawking.
El resultat és tan pertorbador com fascinant: el teixit de la realitat es comporta d’una manera que desafia les lleis de la relativitat general d’Einstein quan el portem al límit.
La “singularitat nua”: Quan Einstein perd el control
Per entendre aquest caos, hem de parlar de la singularitat. Aquest punt de densitat infinita al cor d’un forat negre on la física, tal com la coneixem, simplement deixa de funcionar.
Einstein va proposar la “censura còsmica”: la idea que aquestes singularitats sempre han d’estar ocultes rere un horitzó d’esdeveniments. (Bàsicament, el que passa al forat negre, es queda al forat negre).
Tanmateix, el nou estudi publicat recentment demostra que en dimensions superiors, aquesta censura es trenca. El forat negre s’estira i es retorça fins que la singularitat queda exposada. És el que els experts anomenen una singularitat nua.
Això és un terratrèmol per a la física moderna. Si la singularitat queda exposada, les lleis de la física que fem servir per predir el futur de l’univers s’ensorren per complet.
Has de saber que aquest escenari era el malson d’Einstein, però la peça clau per als qui busquen una nova física més enllà del que és visible.
Hawking tenia raó: La victòria de la radiació i el temps
Aquí és on entra en joc la figura de Stephen Hawking. El físic britànic va predir que els forats negres no són eterns i que el seu comportament està lligat a processos que barregen la gravetat amb la mecànica quàntica.
La simulació del forat negre en 7D confirma que l’espai-temps pot adoptar formes extremadament inestables, com “anells de comptes” que es trenquen en petites gotes de foscor pura.
Aquest fenomen valida la visió de Hawking sobre com la gravetat interactua amb altres dimensions per donar forma a la realitat que percebem.
Estem davant la confirmació que la nostra butxaca dimensional és molt més complexa del que pensàvem. L’espai-temps no es una vànova plana, és un material elàstic que pot nuar-se fins a trencar-se.
Per què això t’hauria d’importar a tu?
Podries pensar que el que faci un forat negre a milers de milions d’anys llum en set dimensions no afecta la teva factura de la llum. Però l’Enginyeria de l’Univers funciona com un tot.
Comprendre aquestes anomalies és l’únic camí per assolir la “Teoria del Tot”. És la clau per dominar l’energia quàntica i entendre, per fi, com va néixer el temps mateix.
A més, aquest estudi demostra que la tecnologia de simulació actual ha assolit un nivell de potència de càlcul capaç de veure l’invisible. Estem fregant el límit del que l’ésser humà pot comprendre.
Sabies que aquestes mateixes matemàtiques s’estan aplicant per millorar la seguretat de les comunicacions quàntiques a la Terra? La ciència del cel sempre acaba salvant el nostre sòl.
És vital entendre que cada vegada que confirmem una idea de Hawking, estem un pas més a prop de tecnologies que avui ens semblen ciència-ficció, com el control de la gravetat.
El tancament: Un univers més estrany del previst
La realitat és que vivim en un petit racó d’un cosmos que no té por de trencar-se. Hawking ens va advertir i ara les dades li donen la raó amb una precisió matemàtica aterridora.
La troballa del forat negre 7D ens recorda que som passatgers d’un sistema que encara no acabem de desxifrar. La curiositat és la nostra única eina de supervivència.
No deixis que el misteri es perdi entre notícies irrellevants. Demà, la física podria tornar a canviar les regles del joc i tu voldràs ser-hi per veure-ho.
Estàs preparat per acceptar que vivim en un univers amb més de tres dimensions o prefereixes seguir mirant només la superfície?