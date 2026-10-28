Byung-Chul Han, filòsof: «La depressió neix de l’excés de positivitat»

Vivim en l’era del “tu pots amb tot”, però la realitat és que mai hem estat tan esgotats. Mentre intentes arribar a tot, una ombra silenciosa creix en la nostra salut mental, i el filòsof Byung-Chul Han té clar qui n’és el culpable.
No és el cap autoritari ni un sistema opressor extern. Segons el pensador de moda, el veritable botxí ets tu mateix. (Sí, a nosaltres també ens ha dolgut llegir-ho, però la seva explicació té tot el sentit del món).
Han sosté que la depressió no és només una tristesa profunda, sinó la malaltia d’una societat que pateix d’un excés de positivitat. Ens han venut que ser feliços és una obligació i que l’èxit depèn només del nostre esforç.
El resultat és la societat del cansament, un estat on l’individu s’explota a si mateix creient que s’està realitzant. És la trampa definitiva del nostre segle.
La dictadura del “Sí, puc”: Quan l’optimisme mata
La tesi de Byung-Chul Han és revolucionària: hem passat d’una societat de prohibicions (el “no has de”) a una societat de rendiment (el “pots”). Sembla un avenç, però és una presó invisible.
En el passat, l’explotador era un altre. Avui, l’explotador i l’explotat coincideixen en la mateixa persona. Ens exigim ser els millors pares, els millors treballadors i tenir el cos perfecte, tot al mateix temps.
Aquesta excessiva positivitat elimina la capacitat de dir “no” i, sobretot, elimina la capacitat de contemplar. Ja no sabem estar avorrits, i aquest és un problema greu per al nostre cervell.
És fonamental entendre que aquest cansament no es cura dormint vuit hores; és un esgotament de l’ànima que neix de la pressió constant per ser una versió “millorada” de nosaltres mateixos cada minut del dia.
El filòsof adverteix que quan tot és possible, l’individu es sent fracassat si no arriba al cim. Aquest sentiment d’insuficiència és el brou de cultiu perfecte per a l’ansietat i l’esgotament crònic.
El multitasking: L’enemic de la teva agilitat mental
Byung-Chul Han ataca directament un dels nostres hàbits preferits: el multitasking o multitasca. Lluny de ser una habilitat d’elit, el filòsof ho considera una regressió.
Dividir l’atenció en mil trossos (mirar el mòbil mentre treballes, escoltar un pòdcast mentre cuines) ens impedeix assolir una atenció profunda. Estem perdent la capacitat de reflexió profunda.
Aquesta fragmentació genera un tipus d’estrès que el cervell humà no està dissenyat per suportar a llarg termini. Al final, fem molt però no sentim res amb intensitat.
Per a la nostra butxaca emocional, aquesta dispersió és una ruïna. Gastem energia en estímuls buits que ens deixen una sensació de buit interior al final del dia.
L’autor suggereix que necessitem recuperar el “dret al silenci” i a la desconnexió total per reconfigurar les nostres neurones i escapar de la roda de l’hàmster del rendiment.
Com escapar de la “societat del cansament”?
La solució que proposa Han no és una app de meditació ni un retir espiritual de luxe. És molt més radical: recuperar la negativitat, és a dir, el dret al cansament compartit i a l’oci real.
No es tracta de descansar per tornar a treballar millor demà, sinó de descansar pel pur plaer de no produir res. És el benefici estrella de la seva filosofia: recuperar el teu temps com una cosa sagrada.
Hem d’aprendre a mirar sense consumir, a llegir sense pressa i a estar amb els altres sense la necessitat de publicar una foto a les xarxes socials per validar l’experiència.
Cal tenir en compte una dada clau per aplicar avui mateix: l’avorriment profund és el llindar de la creativitat. Si omples cada segon de la teva vida amb dopamina digital, estàs matant les teves millors idees abans que neixin.
Sabies que les persones més innovadores de la història passaven hores simplement mirant per la finestra? Han ens convida a recuperar aquest espai de llibertat mental que hem sacrificat a l’altar de la productivitat.
El veredicte final: Menys és més salut
La filosofia de Byung-Chul Han és un mirall incòmode però necessari. Ens recorda que no som màquines de rendiment, sinó éssers humans amb línies biològiques i emocionals.
Acceptar que no podem amb tot no és una derrota, és el primer pas per guarir en un món que ens demana l’impossible. La verdadera llibertat no és fer tot el que vols, sinó deixar de fer el que et destrueix.
Avui tens l’oportunitat de frenar. Llegir aquest article ja ha estat una decisió intel·ligent per entendre què t’està passant per dins.
La pròxima vegada que et sentis culpable per no ser “productiu”, recorda les paraules de Han: la felicitat no és una fita, és l’absència de l’autoexplotació.
Vas a seguir perseguint aquesta positivitat tòxica o t’atreviràs a descansar de debò avui?