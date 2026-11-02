«Bòlids al cel»: els millors llocs de Catalunya per gaudir de la pluja d’estrelles de les Lírids

L’abril ens regala un dels espectacles visuals més impressionants de l’any. No necessites telescopis de milers d’euros ni ser un expert de la NASA per gaudir-ne. Només cal saber on mirar i, sobretot, quan fer-ho.
Les Lírides ja són aquí. Aquesta pluja d’estels, coneguda per ser una de les més antigues i brillants de les quals tenim registre, promet omplir el cel de traços de llum que et deixaran sense paraules. (Sí, és el moment perfecte per demanar aquell desig que tens pendent).
Però atenció, perquè la finestra d’oportunitat és curta. Si et despistes, hauràs d’esperar fins a l’any vinent per tornar a veure aquesta exhibició còsmica en tot el seu esplendor.
La clau del calendari: Quin és el moment exacte?
Tot i que les Lírides estan actives durant diversos dies, hi ha una nit que destaca sobre la resta. El pic màxim de visibilitat tindrà lloc entre la nit del 21 i la matinada del 22 d’abril.
Els astrònoms preveuen una mitjana d’uns 18 meteors per hora. Pot semblar poc si ho compares amb les famoses Perseides de l’estiu, però les Lírides tenen un secret: són extremadament brillants i solen deixar “cues” de gas ionitzat que duren diversos segons.
El millor moment per aixecar la vista serà a partir de la mitjanit, quan la constel·lació de Lyra (d’on semblen néixer els estels) estigui prou alta a l’horitzó. És una cursa contra el rellotge i la llum de la Lluna.
On anar per no perdre’s res: El mapa de l’èxit
Si et quedes al centre de la ciutat, t’ho perdràs. La contaminació lluminosa és l’enemic número u d’aquest espectacle. Per tenir èxit, necessites fugir de les llums artificials i buscar espais oberts.
Els llocs ideals són les zones de muntanya, els parcs naturals o les platges allunyades dels nuclis urbans. Busca un indret on l’horitzó estigui net d’edificis o arbres alts. La teva mirada ha de tenir camp lliure per captar qualsevol moviment fugaç.
No cal que miris fixament a un punt concret. Tot i que s’anomenen Lírides perquè provenen de la zona de l’estel Vega, els meteors poden aparèixer a qualsevol lloc del firmament. La teva visió perifèrica és, en realitat, la teva millor aliada en aquesta cacera.
Trucs de “professional” per al teu mòbil i els teus ulls
Un dels errors més comuns és arribar i mirar directament al cel. Els teus ulls necessiten almenys 20 minuts per acostumar-se a la foscor total. Durant aquest temps, prohibit mirar la pantalla del mòbil; la llum blava arruïnarà la teva sensibilitat nocturna a l’instant.
Si vols intentar captar una foto amb el teu smartphone, oblida’t del flaix. Necessitaràs un trípode i fer servir el “mode nit” o aplicacions que permetin llargues exposicions d’uns 15 o 30 segons. La paciència aquí no és una virtut, és una obligació absoluta.
La temperatura també juga el seu paper. Tot i que estem a la primavera, les nits al camp poden ser traïdores. Una bona manta i una cadira inclinada tipus gandula faran que l’experiència passi de ser un esforç a un autèntic luxe sota les estrelles.
El risc de la Lluna: L’obstacle inesperat d’aquest any
Aquest any tenim un petit inconvenient: la fase lunar. La proximitat de la Lluna plena pot fer que el cel estigui massa il·luminat, amagant els meteors més febles i reduint l’espectacle.
Això no vol dir que no vagis a veure res, però sí que hauràs de ser més selectiu. Els experts recomanen buscar les zones d’ombra de la llum lunar (com darrere d’una petita carena o bosc) per maximitzar el contrast del cel fosc.
Tot i així, les Lírides són conegudes per produir “bòlids”, boles de foc que travessen l’atmosfera amb tanta força que superen fins i tot la brillantor de Venus. Si tens la sort de veure’n un, el viatge haurà valgut la pena amb escreix.
Per què importa el que estem veient realment?
El que veuràs cremar són fragments del cometa C/1861 G1 Thatcher. Són restes de gel i pols que porten viatjant per l’espai milions d’anys fins que xoquen amb la nostra atmosfera a velocitats hipersòniques.
És una connexió directa amb la història del nostre sistema solar. Un espectacle que la humanitat ha observat durant més de 2.600 anys. Saber que estàs mirant el mateix que miraven els antics astrònoms xinesos l’any 687 a.C. ens fa sentir part de quelcom molt més gran.
És l’excusa perfecta per desconnectar de les xarxes socials, del soroll diari i recordar que vivim en un planeta que viatja a tota velocitat per un univers fascinant. El nostre “bolsillo” no pateix, ja que és una activitat totalment gratuïta.
Prepara’t abans que s’acabi la màgia
Recorda que les millors nits són les d’aquest cap de setmana i el començament de la setmana vinent. Després d’això, la intensitat caurà en picat i el cel tornarà a la seva calma habitual fins a la propera cita important del calendari.
La logística és senzilla, el cost és zero i el record és per sempre. No deixis que el cansament o la mandra et guanyin la partida abans d’hora.
Validaràs que haver sortit de casa a aquestes hores ha estat la decisió més intel·ligent de tota la teva setmana quan vegis el primer traç lluminós tallar la nit de forma violenta i bella.
T’hi apuntes a la caça de l’estel fugaç o et quedaràs mirant la pantalla del televisor?