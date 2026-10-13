Andrew Huberman, neurocientífic: «Tenim una generació de nens amb malalties metabòliques pels iPads»

Els nostres fills creixen envoltats de pantalles, una realitat innegable que modela la seva infància. Passen hores davant de mòbils i tauletes, sovint sense que nosaltres, els adults, en siguem del tot conscients o en mesurem les veritables conseqüències. Però, i si aquesta rutina tan normalitzada estigués causant un dany silenciós i profund en la seva salut? La veritat és que molts dels hàbits digitals que hem integrat a la vida familiar podrien estar passant una factura que ni imaginem.
Hi ha una nova onada d’alertes que ens força a repensar-ho tot, ja que les dades científiques comencen a dibuixar un panorama inquietant. No es tracta només de si l’exposició a les pantalles afecta la vista o el rendiment escolar; la preocupació ara va molt més enllà, fins al cor mateix del seu benestar físic. Estem parlant d’un impacte ocult que pot canviar el futur de tota una generació.
El reconegut neurocientífic Andrew Huberman ha llançat una advertència que ens ha de fer aturar en sec. Durant una reveladora conversa al pódcast ‘The Diary of a CEO’, Huberman va ser contundent: «Tenim una generació de nens amb malalties metabòliques pels iPads». (Sí, nosaltres també vam haver de rellegir-ho). Aquesta afirmació no és un titular sensacionalista qualsevol; prové d’una autoritat en neurociència que ha estudiat en profunditat els ritmes biològics.
El secret ocult de la llum artificial
Per entendre la gravetat d’aquesta afirmació, hem de capbussar-nos en els mecanismes interns del nostre cos. Huberman explica que la clau resideix en la diferència fonamental entre la llum del dia i la llum artificial de la nit. Mentre que la llum natural matinal és un potent activador del nostre rellotge circadià, la llum blava de les pantalles nocturnes interfereix amb ell de maneres que tot just comencem a comprendre.
Un dels grans protagonistes d’aquest fenomen és el cortisol, sovint anomenada l’hormona de l’estrès, però el seu paper és molt més complex. El cos necessita un pic de cortisol al matí per despertar-se i activar-se. La llum exterior en les primeres hores del dia ajuda a sincronitzar aquest procés. Després, els seus nivells haurien de baixar progressivament per preparar el cos per al descans i el son reparador.
La llum de les pantalles després de la posta de sol és un enemic silenciós que ningú ens havia explicat. Canvia el joc metabòlic de la nostra canalla sense que ningú se n’adoni.
Aquí és on entra en joc el problema definitiu amb els dispositius. Quan els nens i adolescents estan exposats a llum intensa de pantalles després que ja s’hagi fet fosc, la seva sensibilitat a aquesta llum és màxima. Això pot provocar un augment del cortisol nocturn, desregulació de la glucosa i un impacte en el comportament hormonal del matí següent. (Una autèntica cadena d’errors metabòlics). Així, encara que un nen sembli dormir després d’usar la tauleta, el seu cos ja ha patit una alteració significativa.
La solució, segons Huberman, no passa per la prohibició total, que és pràcticament impossible en l’era digital. La seva recomanació se centra en reforçar les senyals naturals que ajuden el cos a distingir el dia de la nit. Exposar-se a la llum natural al començar el dia és imprescindible. N’hi ha prou amb sortir uns minuts, caminar, o simplement buscar una finestra. Fins i tot en un dia ennuvolat, la llum exterior és molt més potent que qualsevol llum artificial i activa les cèl·lules fotosensibles de la retina, connectades directament al nostre rellotge circadià.
El cost real de la nit digital
Aquesta situació pren una dimensió encara més alarmant en el cas dels adolescents. La seva sensibilitat a la llum de les pantalles a la nit és particularment alta, cosa que els fa més vulnerables a aquests canvis hormonals i metabòlics. El que abans era una preocupació sobre el son, ara s’amplia a la salut metabòlica a llarg termini, un autèntic secret que està afectant la nostra joventut.
La discussió sobre les pantalles ha estat sempre sobre el temps d’ús o el contingut, però l’advertència de Huberman obre una nova perspectiva: el moment del dia és crucial. No és el mateix jugar amb l’iPad a les tres de la tarda que a les deu de la nit. (Ens semblava obvi, però la ciència ara ens dona la raó amb dades dures). I aquest coneixement és un truc que hem de fer servir a casa nostra.
Aquesta tendència a la desregulació metabòlica és un avís clar sobre els perills de subestimar el poder de la llum. Els nostres hàbits digitals han canviat radicalment, però els nostres cossos continuen funcionant amb un disseny evolutiu mil·lenari. Ignorar aquest desequilibri podria portar a conseqüències greus que, com a societat, ens acabaran passant una factura altíssima, tant a nivell sanitari com econòmic.
El temps s’esgota per actuar. Si no reforcem les senyals naturals de llum i foscor, i permetem que la llum artificial nocturna continuï interferint amb els ritmes biològics dels més joves, podríem estar compromesos amb una generació amb problemes de salut crònics que es podrien haver evitat. La inversió en uns minuts de llum matinal és un estalvi en salut a futur.
Haver llegit fins aquí no és cap casualitat; has desbloquejat una informació imprescindible que et permetrà prendre decisions més conscients sobre la salut digital de la teva família. Ara que coneixes l’autèntic error que estem cometent, què faràs amb aquesta nova perspectiva?