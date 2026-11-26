El Mar Mort s’està morint de veritat. I aquesta vegada la ciència-ficció s’ha convertit en una contrarellotge climàtica brutal.
Oblida les imatges de turistes flotant tranquil·lament a les seves aigües salades. El punt més baix del planeta s’està convertint en un desert de sal buit a una velocitat que fa por. (Sí, nosaltres també pensàvem que trigaria segles a desaparèixer). Un bloqueig hídric sense precedents està forçant la comunitat internacional a prendre una decisió gairebé desesperada.
El misteri del Mar Mort que s’asseca per moments
Parlem d’una pèrdua d’un metre vertical d’aigua a l’any. Un autèntic drama ecològic que ha reduït la superfície d’aquest ecosistema únic en més d’un terç des de mitjans del segle passat, generant milers de trossos de terra enfonsats que destrueixen la costa.
Les últimes dades dels comitès d’experts en geologia d’Israel i Jordània confirmen que la situació és crítica. Les anàlisis apunten que el nivell de l’aigua ja es troba a més de 430 metres sota el nivell del mar, afectant greument l’economia local i l’estabilitat del terreny circumdant durant les pròximes dècades.
El procés de degradació es va accelerar de forma salvatge a finals del segle XX. Cap expert esperava una davallada tan bèstia en el cabal del riu Jordà, el seu principal subministrador, el qual ha vist reduït el seu flux a un miserable 5% del seu volum històric a causa de la sobreexplotació agrícola i humana.
Dins d’aquest patró, l’espectacle visual és desolador i impactant a parts iguals. La línia de la costa recula de forma visible cada mes, deixant rere seu un paisatge lunar farcit de més de 6.000 esvorancs perillosos que s’empassen carreteres i complexos turístics sense avís previ.
És de vital importància destacar que el veritable perill d’aquest dessecament és el col·lapse de les aigües subterrànies dolces. Quan el mar recula, l’aigua dolça de la terra renta les capes de sal subterrànies, provocant buits que fan caure el terra de cop de forma radical i destrueixen qualsevol infraestructura.
El pla radical de la megaenginyeria internacional
El centre del debat de les grans potències se l’emporta la construcció d’un aqüeducte gegantí. Les inspeccions dels plànols tècnics revelen la intenció de connectar el Mar Roig amb el Mar Mort. Això demostra que només una injecció d’aigua externa pot salvar la zona, una solució molt més complexa i cara del que els governs de la regió defensaven fins ara.
Els investigadors de les principals universitats d’Orient Mitjà preparen ja nous mapes d’impacte ambiental. Planegen utilitzar plantes dessalinitzadores d’última generació al Golf d’Àqaba per enviar l’aigua sobrant directament cap al nord. Aquest control científic busca reanimar el llac sense alterar la química única de les seves aigües hiper-salines.
(Per si t’ho estaves preguntant, els diners necessaris per a aquesta obra són astronòmics). El pla de xoc financer ha estat analitzat prèviament pel Banc Mundial per garantir la col·laboració entre nacions històricament enfrontades, convertint l’aigua en un pont de pau obligatori.
Aquesta situació no és un fet aïllat a les zones àrides del planeta. El Mar Mort s’ha convertit en l’epicentre del col·lapse hídric col·lectiu durant l’última dècada, registrant una crisi que busca trencar els equilibris geopolítics de tota la regió en la cursa per aconseguir recursos bàsics.
Sabies que aquest cas connecta directament amb els desastres ecològics viscuts al Mar d’Aral a l’Àsia Central? Els científics creuen ara les dades de satèl·lit per descobrir si aquestes obres faraòniques es tornaran obligatòries a altres punts de la Mediterrània per culpa de l’escalfament global de la Terra.
La cursa contra el temps a la fossa tectònica
El temps juga en contra de la natura i de la supervivència d’aquest patrimoni de la humanitat. La manca de pluges començarà a collar de valent a tota la conca de l’Orient Mitjà en els pròxims mesos, cosa que dificultarà enormement la recuperació natural i obligarà a prendre mesures d’estalvi dràstiques a totes les ciutats veïnes.
Les organitzacions ecologistes mundials ja preparen un gran desplegament de pressió política per accelerar les obres de l’aqüeducte. Els rumors apunten que podríem viure la desaparició total de les zones turístiques actuals en menys de vint anys, accelerant una tendència ambiental que ja genera una preocupació brutal entre els geòlegs.
Has fet bé d’assabentar-te’n avui d’això. Quan les gràfiques de desertificació i els vídeos dels esvorancs gegants inundin els telenotícies demà al vespre, tu ja sabràs perfectament que la terra s’està obrint a causa d’un deute d’aigua històric. Serà aquest el projecte definitiu que demostri que els humans podem salvar la natura de nosaltres mateixos?