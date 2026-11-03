Adeu a l’enigma: la ciència resol per fi el misteri d’un paràsit que s’havia escapat durant 40 anys

La ciència acaba de guanyar una batalla que durava ja quatre dècades. Durant quaranta anys, un organisme microscòpic i esquívol s’ha dedicat a burlar els millors laboratoris del món, apareixent en biòpsies humanes sense que ningú pogués dir què era exactament. Avui, el misteri dels Myxozoa ha estat finalment resolt, i la resposta és molt més fascinant del que imaginàvem.
Tot va començar als anys 80, quan els metges van detectar unes estructures estranyes en pacients amb sistemes immunitaris debilitats. Semblaven paràsits, però no encaixaven en cap família coneguda. Durant anys, aquest “hoste desconegut” va ser el mal de cap dels patòlegs. (Sí, nosaltres també sentim aquest calfred: ha estat amagat a plena vista durant gairebé mig segle).
El paràsit que jugava a fet i amagar
La clau de l’enigma rau en la complexa naturalesa d’aquest organisme. Gràcies a les tècniques modernes de seqüenciació genètica, un equip internacional ha aconseguit confirmar que aquestes misterioses cèl·lules pertanyen als Myxozoa, un grup de paràsits que, curiosament, són parents llunyans de les meduses i els coralls. El que desconcertava els experts és que aquests organismes solen viure en peixos i cucs, no en humans.
La troballa, liderada per institucions de renom i publicada recentment, revela que el paràsit no només és capaç de saltar entre espècies, sinó que la seva morfologia canvia tant que resultava irrecognoscible sota el microscopi tradicional. Els investigadors han identificat el culpable específic com a Kudoa pansiformis, un nom que a partir d’ara figurarà en tots els manuals de malalties infeccioses.
És important entendre que aquest paràsit té una estratègia de supervivència única: s’infiltra en els teixits i roman en un estat latent, esperant el moment de debilitat del seu amfitrió. Fins ara, la medicina el confonia amb altres patògens o, simplement, el classificava com a “material cel·lular no identificat”. L’error de diagnòstic ha estat la norma, no l’excepció, des de 1984.
Per què ens importa aquest descobriment avui?
No es tracta només de curiositat acadèmica. Identificar aquest invasor té un benefici directe i immediat per a la salut pública. En conèixer el seu codi genètic, els metges poden desenvolupar proves diagnòstiques precises (adéu a la incertesa) i, el més important, protocols de tractament específics que abans eren inexistents.
A més, aquest descobriment llança un advertiment sobre la biodiversitat i com interactuem amb el nostre entorn. Els Myxozoa són comuns en el consum de peix cru o mal cuinat. Tot i que el risc per a una persona sana és mínim, el cas demostra que la frontera entre les malalties dels animals i les humanes és molt més prim del que ens agrada admetre.
L’estudi també destaca que aquest paràsit és un “mestre de la disfressa evolutiva”. Ha reduït el seu genoma fins al més bàsic per ser eficient, eliminant fins i tot la necessitat de tenir un sistema nerviós o respiratori. És pura maquinària d’infecció dissenyada per passar desapercebuda mentre consumeix recursos del seu hoste.
La resolució d’aquest misteri mèdic és una victòria de la tecnologia sobre el desconeixement. Després de 40 anys de burles, el paràsit ja no té on amagar-se. La ciència ha encès la llum en una de les cantonades més fosques de la parasitologia moderna.
Saber que ja no hi ha “fantasmes” a les biòpsies ens fa sentir una mica més segurs. Qui sap quants altres organismes estan ara mateix esperant que la tecnologia sigui prou avançada per detectar-los?