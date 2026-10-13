Experts astorats: el mar amaga la imatge «inconfusible» d’una Meravella Antiga

Imaginar les Set Meravelles del Món Antic és un exercici d’humilitat per a la nostra ment. Pensem en estructures gegantines, monuments que desafiaven la lògica i el temps, però que avui només habiten els llibres d’història i la nostra imaginació. La majoria van desaparèixer sense deixar rastre visual clar, reduïts a mites i descripcions fragmentades que ens deixaven amb un buit d’informació, una sensació d’allò que es va perdre per sempre. Però, què passaria si el mar, aquest gran guardià de secrets, decidís tornar-nos una d’aquestes meravelles, gairebé en forma de fotografia?
Deixeu-me dir-vos que això ja no és una hipòtesi. Els experts en arqueologia submarina estan astorats amb un descobriment que canvia tot el que crèiem saber sobre el Faro d’Alexandria, aquella proesa hel·lenística que durant segles va il·luminar les nits del Mediterrani. Una petita peça ha emergit de les profunditats, revelant per primera vegada una imatge tan nítida i precisa que ens permet veure aquesta meravella com si estigués davant nostre. (Nosaltres també ho estem processant).
Es tracta d’un anell de bronze amb un gravat pràcticament perfecte de la silueta esglaonada del famós far. Aquesta troballa, anunciada pel prestigiós Institut Europeu d’Arqueologia Submarina (IEASM) i el Consell Suprem d’Antiguitats d’Egipte, és un autèntic tresor que els arqueòlegs no havien vist mai en aquest format. Per fi, una de les Set Meravelles del Món Antic es mostra amb una claredat que fins ara era impensable.
Un tresor sota les aigües: la silueta d’un colós oblidat
El lloc del descobriment és tan fascinant com la peça mateixa. Aquesta joia antiga va ser desenterrada al Portus Magnus, el gran port oriental de l’antiga Alexandria, específicament entre les ruïnes submergides d’Antírrodos. Aquesta petita illa, avui sota el mar, va ser en el seu moment la seu d’un palau reial associat ni més ni menys que a la llegendària Cleòpatra VII i al general romà Marc Antoni. (Si, la història sempre troba la manera de sorprendre’ns).
El reconegut arqueòleg francès Franck Goddio, pioner en l’exploració d’aquesta badia des del 1992, ha estat el líder de l’expedició que ha tret a la llum aquesta meravella. El secretari general del Consell Suprem d’Antiguitats, Hisham El-Leithy, ha estat clar: és la primera vegada en la història de l’arqueologia que es troba un anell de segell amb una imatge tan icònica del mític far d’Alexandria, erigit a l’illa de Faros al segle III aC. El seu valor històric és, sens dubte, incalculable.
Aquest anell no és només una curiositat; el seu disseny gravat al bronze és sorprenentment detallat. Mostra una estructura de diversos nivells, coronada per una estàtua i flanquejada per figures de tritons. Aquesta iconografia coincideix exactament amb les representacions del far en monedes encunyades a Alexandria durant el segle II d.C., sota l’imperi de governs romans com el de Domicià o Antoní Pius. Aquesta concordança ha permès als experts datar la joia amb una precisió extraordinària. És com si ens hagués arribat una postal del passat.
El mar guarda secrets que ni el temps pot esborrar. Trobar una imatge tan clara d’una meravella perduda és una oportunitat única per reescriure la nostra comprensió de la història i d’aquells que ens van precedir.
Més que una joia: un símbol de poder i autoritat
Els anells a l’Antiguitat no tenien només una funció estètica, com podria semblar a primera vista. Eren molt més. Un anell com el que ens ocupa era una veritable eina de treball, una signatura personal i, sobretot, un símbol d’autoritat inqüestionable. En pressionar-lo sobre cera calenta o argila tova, el gravat deixava una impressió en relleu que validava documents legals, segellava correspondència oficial o certificava el contingut d’àmfors plens de vi o oli.
El fet que aquest anell de segell hagi aparegut precisament a l’illa reial d’Antírrodos és un detall crucial, una peça més del gran puzle històric. Suggereix que, fins i tot al segle II d.C. —molt després de la mort de Cleòpatra i l’annexió d’Egipte a l’Imperi Romà—, els antics palaus ptolemaics seguien sent utilitzats per a assumptes oficials. És altament probable que el propietari d’aquest anell fos un alt funcionari, potser encarregat de l’administració portuària o fins i tot de la logística del propi Faro d’Alexandria. Una posició de poder considerable.
Aquest colós de marbre, el Faro d’Alexandria, va ser construït entre els anys 297 i 284 aC sota el regnat de Ptolemeu I i dissenyat per l’arquitecte Sòstrat de Cnido. Va ser una construcció que va desafiar els límits de l’enginyeria de l’època. La seva llum, alimentada per fusta i resina, i amplificada per grans miralls metàl·lics, era tan potent que es podia veure a desenes de quilòmetres de distància, guiant els mariners en la foscor del Mediterrani. Un símbol d’esperança i de grandesa.
Una càpsula del temps que redefineix la història
La descoberta d’aquest anell no ha estat un fet aïllat. Juntament amb ell, els bussejadors han recuperat un vast catàleg d’objectes: ceràmiques, vaixelles, llums d’oli i fragments de vidre que abracen vuit segles d’història. Aquest conjunt d’objectes, que van des de la fundació de la ciutat per Alexandre el Gran al segle IV aC fins al segle IV d.C., ens ofereixen una visió panoràmica de la vida quotidiana d’aquella època. Ens connecta directament amb els habitants de l’antiga Alexandria, amb el seu dia a dia.
Mentre un altre equip d’investigadors, el projecte PHAROS, treballa a l’altre extrem del port aixecant blocs de granit del far original per a la seva reconstrucció digital, aquest petit anell de bronze ens aporta una perspectiva molt més íntima i tangible. És una finestra directa a la imatge del far tal com era, o almenys tal com es representava amb precisió en un objecte d’ús diari i oficial. Una solució visual a un enigma mil·lenari.
Aquest descobriment és un recordatori que la història no és una cosa tancada i ja escrita, sinó una narrativa viva que continua revelant nous capítols. El mar Mediterrani, un tresor d’històries submergides, ens ha tornat a ensenyar que els secrets més ben guardats poden aparèixer quan menys ho esperem, canviant la nostra comprensió del passat per sempre. Aquesta nova “fotografia” del far d’Alexandria és més que una imatge: és una invitació a seguir explorant, a seguir meravellant-nos.