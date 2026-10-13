Els 130 bastons de Tutankamon: com el jove faraó sotmetia els seus enemics amb captius tallats

La tomba de Tutankamon va ser un descobriment que va sacsejar el món, una finestra oculta a la vida d’un faraó jove. Però entre tots els tresors, hi havia objectes que anaven més enllà de l’or i les joies, relíquies que parlaven del poder d’una manera que ningú esperava d’un governant tan jove. Ens referim als seus bastons, un secret que revelava la seva vertadera estratègia de dominació.
Quina era la clau d’aquesta ostentació de poder? Howard Carter, l’arqueòleg que va obrir la tomba, va ser el primer a adonar-se que els bastons de Tutankamon no eren simples accessoris, sinó eines psicològiques. I un d’ells, en particular, sorprèn encara avui.
La revelació d’un faraó guerrer
Imagina l’escena: Carter i el seu equip van haver d’avançar amb una cura extrema per l’avantcambra de la tomba. Una habitació petita, on un sol pas en fals podia malmetre segles d’història. A mesura que els seus ulls s’acostumaven a la penombra, van començar a distingir la immensa quantitat d’objectes que omplien l’espai, testimonis silenciosos de la vida i la mort del faraó.
Entre aquests objectes, damunt d’un llit funerari amb caps leonins, Carter va trobar un conjunt de tres bastons. Segurament, els lladres que ja havien profanat part de la tomba els havien deixat allà, després de regirar la caixa on es guardaven. Però la veritable joia de la col·lecció es trobava amb altres, ocult a la vista inicial.
Aquests bastons no eren un adorn; eren un missatge. La solució definitiva per a un faraó que volia que els seus enemics sabessin qui manava, fins i tot en l’últim viatge.
Un dels bastons més impactants que es van descobrir era doble: representava, amb una artesania exquisida, un presoner asiàtic i un captiu nubi. No era una simple figura decorativa; era una declaració de poder. Amb cada pas que Tutankamon feia, simbolitzava la seva victòria i la subjugació dels pobles que s’havien atrevit a desafiar Egipte. Era un truc visual, un avís constant.
L’enginyeria de la dominació en l’antic Egipte
El context d’aquesta troballa és crucial per entendre’n la magnitud. La tomba de Tutankamon, tot i que parcialment saquejada, va oferir una visió sense precedents dels rituals i les creences de l’antic Egipte. L’ordre dels objectes, el luxe dels materials i la simbologia incrustada en cada peça ens parla d’una civilització que dominava l’art de la comunicació del poder.
Aquests bastons, amb les seves representacions de captius, no eren cap error en el disseny. Al contrari, eren una mostra meticulosa de l’habilitat dels artesans egipcis per crear objectes que transcendien la seva funció pràctica. El benefici estrella d’aquests bastons no era caminar millor, sinó projectar una imatge indestructible de sobirania i control.
Pensa-hi un moment: un faraó, sovint representat com un déu en la terra, necessitava reafirmar la seva autoritat davant dels seus propis súbdits i, sobretot, dels emissaris estrangers. Quina millor manera que amb objectes quotidians que, subtilment, recordaven la seva capacitat per conquerir i sotmetre? Era una forma de propaganda, un recurs viral en el seu temps, dissenyat per infondre respecte i, per què no, una mica de por.
Aquesta tendència a representar la dominació a través d’elements visuals no era exclusiva de Tutankamon, però els seus bastons ens donen una perspectiva íntima de com un líder, fins i tot un de jove, consolidava el seu imperi. És una connexió amb altres cultures que també usaven l’art i els objectes simbòlics per reafirmar jerarquies i victòries, des dels relleus assiris fins a les insígnies imperials romanes. La història és plena d’exemples on la imatge ho és tot.
La fragilitat d’un llegat imprescindible
Cada objecte recuperat de tombes com la de Tutankamon és un tresor incalculable. Però la fragilitat d’aquest llegat és una advertència constant. Carter va descriure la necessitat de “trepitjar amb cura” per no malmetre els objectes delicats. Nosaltres, avui, hem de fer el mateix amb la seva memòria i la seva conservació.
El que va succeir amb els bastons, moguts i potser dispersats pels lladres, és un recordatori de com de prop vam estar de perdre detalls imprescindibles sobre la vida i el regnat de Tutankamon. És una urgència entendre que cada descobriment és una oportunitat única per entendre millor el nostre passat.
Entendre que darrere dels bastons hi havia una estratègia de poder canvia com veiem no només els faraons, sinó també els mecanismes de la dominació humana. Ha sigut una decisió intel·ligent dedicar uns minuts a descobrir aquest secret ocult de l’antic Egipte, oi que sí?