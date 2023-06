La XIX edició de la UPEC buscarà respostes a una democràcia en perill

“La política, o la fas o te la fan”. Aquesta màxima cèlebre de l’escriptor Joan Fuster –encara vigent o, de fet, més vigent que mai– és el lema que pren aquest any la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), que celebra la seva XIX edició els dies 5, 6 i 7 de juliol. Amb aquest eslògan com a ganxo, l’objectiu d’aquestes jornades serà analitzar els perills que amenacen la democràcia i buscar respostes per contrarestar-los. Com sempre, la UPEC abordarà el problema des de diverses perspectives, amb una mirada transversal i amb experts en diverses àrees com a ponents. El poder dels tribunals de l’administració de justícia, la violència masclista, la precarietat laboral del capitalisme salvatge d’un nou model d’empreses sorgit gràcies a les noves tecnologies i el debat sobre com plantar cara al feixisme, entre altres temes, seran els eixos que vertebraran els col·loquis. Podeu veure el programa complet de les jornades de la UPEC clicant aquí.

Una sessió de la UPEC, en l’edició de l’any passat / João França / UPEC

Els debats es faran a la sala d’actes de CCOO de Catalunya i es podran seguir en directe, per streaming, a través del canal de YouTube de la UPEC. La inauguració, dimecres 5 de juliol, començarà amb les paraules de benvinguda i introducció de les jornades del secretari general de la UGT a Catalunya, Cami Ros, i el de CCOO, Javier Pacheco, i amb la intervenció inicial del rector a la UPEC. Després de les paraules de Jordi Serrano, ja es passarà a la conferència inaugurar, Estat judicial versus democràcia, anirà a càrrec del periodista expert en informació sobre l’activitat dels tribunals i el poder judicial Ernesto Ekaizer. La cloenda, el divendres 7 de juliol a les 12 hores, serà a càrrec de la filòsofa Clara Serra, que abordarà El perill de deixar de córrer riscos, en conversa amb la politòloga Júlia Trias.

Una altra cita destacada serà, el dimecres 5, a les 18.30 hores, el diàleg entre l’escriptora Lucía Lijtmaer, codirectora del podcast Deforme Semanal, i l’investigador Efraín Foglia, membre de Guifi.net, sobre Llibertats i poder: hackers feministes i ofendiditos, en què reflexionaran sobre qui té els altaveus i quins són els espais possibles per expressar-se lliurement a la nostra societat.

Debat de les esquerres a les portes de la campanya

Un imperdible de la UPEC cada any és el debat entre representants dels partits d’esquerres l’últim dia de les jornades. De fet, com sempre, serà la taula rodona prèvia a la conferència de cloenda. Per tant, el divendres 7 a les 9.30 hores, Ferran Pedret (PSC), Gabriel Rufían (ERC), Jèssica Albiach (ECP) i Mireia Vehí (CUP) conversaran sobre Les esquerres al rescat de la democràcia a les portes de la campanya electoral del 23-J.

Dies abans de les jornades i davant la convocatòria d’eleccions que és a tocar, en una carta adreçada a la comunitat de la UPEC, el rector, Jordi Serrano fa una crida perquè “cap votant d’esquerres es quedi a casa, per moltes insatisfaccions i dubtes que es tinguin”. I afegeix que “una dreta i una extrema dreta, difícils de distingir en moltes ocasions, estan a tocar de la victòria. Cal barrar-los el pas amb els vots. Massa coses estan en joc”.

Els perills per a la democràcia

El manifest de l’edició d’enguany, elaborat a partir d’una proposta de David Guerrero, Julio Martínez-Cava i Daniel Raventós, planteja que la democràcia no és només una qüestió de procediments, sinó que el seu èxit depèn “de la seva ofensiva contra els privilegis existents, de l’abolició de velles institucions i pràctiques socials, de l’anul·lació i la deslegitimació dels qui s’oposen a perdre la quota de domini”.

Segons el text, “que els antidemòcrates d’avui –els que defensen qualsevol privilegi o raconet de dominació– hagin de perseguir la seva agenda política mitjançant el procediment democràtic és, sens dubte, el resultat d’una victòria important”, però també afegeix que “si vol funcionar bé, la democràcia com a procediment exigeix ​​prèviament uns resultats polítics concrets: establir unes condicions socioeconòmiques en què la llibertat individual i col·lectiva pugui florir”.

Tres sessions específiques sobre les amenaces per a la democràcia

De fet, la XIX edició de la UPEC comptarà amb tres sessions específiques sobre tres amenaces concretes a la democràcia.

El monopoli de la comunicació

El dimecres 5, a les 12 hores, Carme Verdoy, coordinadora de Mèdia.cat, José Manuel Pérez Tornero, catedràtic de comunicació i expresident de RTVE, i Gemma Garcia, periodista de La Directa, debatran sobre el monopoli de la comunicació.

El capitalisme feudal en l’era digital

El dijous 6, a les 9.30 hores, hi haurà un debat sobre el capitalisme feudal i els monopolis clàssics i digitals, amb Fonsi Loaiza, periodista i autor de Florentino Pérez. El poder del palco, Sindy Cardona, que va ser sindicalista de CCOO a Amazon, i Ekaitz Cancela, periodista i autor de Despertar del sueño tecnológico.

Plantar cara al feixisme

El mateix dia 6, a les 16 hores, hi haurà una taula rodona sobre com plantar cara al feixisme amb tres veus autoritzades: el periodista Miquel Ramos, la politòloga Helena Castellà i el filòsof Manuel Cruz.

L’esquerra a l’Amèrica Llatina

Com cada any, la UPEC té una mirada sobre el món. Si l’any passat es va parlar sobre Ucraïna, en la XIX edició es mirarà cap a l’Amèrica Llatina. Serà el dimecres 5, a les 16 hores, quan hi haurà un debat sobre els nous governs d’esquerres a l’Amèrica Llatina, amb polítiques catalanes que parlaran sobre els seus països d’origen: Jess González, d’En Comú Podem, sobre Colòmbia, Maria Dantas, d’ERC, sobre el Brasil, i Beatriz Silva, del PSC, sobre Xile.

La xacra de violència masclista prendrà el protagonisme el dijous 6 a les 12 hores, amb una conversa entre Laia Rosich, de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, Alba Alfegeme, psicòloga i assessora del Departament d’Interior, i l’advocada penalista Laia Serra.

La darrera sessió del dia estarà enfocada a la memòria i dedicada a la relació de Catalunya amb l’esclavisme, amb l’investigador Albert Portillo, l’escriptora i activista Vivi Alfonsín, i l’antropòleg i historiador Gustau Nerín.