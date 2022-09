‘Pel·lícules inacabades’: l’elogi de la fragmentació d’un documentalista

La fragmentació pot ser fascinant, els projectes inacabats ens diuen moltes coses. Aquesta reflexió és el rerefons del llibre Pel·lícules inacabades, que el documentalista Carles Prats presenta aquest dijous a la Filmoteca. Un obra de càpsules breus que es poden llegir a estones i alternar-les amb 29 pel·lícules que s’hi poden vincular i que ha seleccionat per a la plataforma Filmin. Autobiografia, assaig, recorregut per la història del cinema. Tot això és el que es pot trobar a Pel·lícules inacabades, que es converteix en una experiència interactiva perquè fa anar els lectors del paper a la pantalla i els espera de tornada al llibre.

Carles Prats es va començar a dedicar al món de l’audiovisual el 1993 i tot el que ha après en aquests gairebé 30 anys ho ha fet de manera autodidàctica. Ara, en aquest llibre, parla de les seves pel·lícules acabades, però també d’aquelles que estan a mitges i que, probablement, no acabarà mai. A Pel·lícules inacabades, Prats busca fer una reflexió sobre l’actual situació de l’audiovisual a través de les 100 càpsules que conformen un text dinàmic, amb sentit de l’humor i, també, autobiogràfic.

La idea inicial de Carles Prats no era pas fer un llibre. De fet, va començar a treballar en un documental de tots els documentals que no ha acabat, però durant l’estiu passat es decideix a començar a escriure i, d’aquí, en surt el seu primer llibre. Prats explica que es tracta d’un escrit amb “moltes referències a altres llibres i pel·lícules” i destaca la possibilitat de combinar el llibre amb el contingut audiovisual que està recollit a Filmin. En aquesta plataforma de cine de pagament, l’autor hi ha fet una col·lecció de 29 pel·lícules, de directors tant nacionals com internacionals, i que guarden una estreta relació amb el contingut del llibre, sigui pel model narratiu o pels recursos formals. “Em semblava divertit que hi hagués una experiència interactiva”, afegeix Prats.

Portada del llibre “Pel·lícules Inacabades”, de Carles Prats

La cultura del relat acabat

Carles Prats assegura que la societat està acostumada a “la cultura del relat acabat” i a les històries que tenen un plantejament, nus i desenllaç. Així i tot, l’autor detalla que, per molt que tinguem “la mentalitat de les coses acabades”, vivim en un moment en què els models i formats habituals canvien la nostra manera de consumir. Una cosa inacabada pot ser interessant i enriquidora. Per exemple, les xarxes socials i Internet ens fan saltar “d’una cosa a una altra” i, sovint, ho fem “sense haver-la acabat”. Pel·lícules Inacabades és un exemple d’aquest canvi de mentalitat i es converteix en una “lectura fragmentada” que et fa saltar del paper a la pantalla.

Èxit a Amazon

Carles Prats presenta el seu llibre Pel·lícules Inacabades aquest dijous 22 de setembre, a les 18.30h, a la Filmoteca de Catalunya. Ho farà acompanyat del director de la Filmoteca, Esteve Riambau.

Així i tot, el llibre ja es pot comprar en castellà per Amazon i, en només unes setmanes, ja ha entrat en el top 10 dels llibres més venuts de cinema arribant, fins i tot, a situar-se entre els tres millors fa uns dies. Prats assegura que aquesta fita “el va sorprendre” perquè estava convençut que “no se’n vendrien” fins després de la presentació.