Núria Espert rep el Premi Pau Casals per la seva trajectòria artística

L’actriu Núria Espert ha rebut aquest dimarts el Premi Pau Casals en un acte al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. El Govern ha concedit el guardó a la projecció internacional de la cultura catalana i per a la seva representació a Espert. L’actriu ha guanyat el guardó per la seva “excel·lent” trajectòria artística en l’àmbit de la interpretació i direcció en el món del teatre, l’òpera i el cinema, amb què ha contribuït a la projecció internacional de la cultura catalana, segons ha manifestat la conselleria de Cultura. Espert ha agraït l’”amor” i l’”efecte” rebut per part dels companys d’ofici i ha dit que li fan “resistir” per ser una actriu de primer nivell.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que Espert és una “actriu total” que ha destacat en diferents camps de les arts escèniques. També ha aplaudit que hagi estat una dona que ha “obert camí” i “referent” per a moltes generacions. El cap del Govern ha reconegut la “gran vitalitat” de l’artista i ha apuntat que ha contribuït a projectar internacionalment la cultura catalana. Així, ha celebrat que Espert hagi sabut portar el “talent” i la “professionalitat” a arreu.

És la primera vegada que el premi Pau Casals és entregat a una dona. Aquesta decisió ha estat aplaudida per la mateixa Espert que ha recordat que Pau Casals és algú que ha “reivindicat” al llarg de la seva vida. Ha celebrat haver rebut el reconeixement en creure que se’l mereix perquè ha treballat “molt”. “Jo no he obert tantes portes com Casals però també n’he obert. He anat pel món sencer”, ha recordat. En concret ha citat una obra de Salvador Espriu i una altra de Federico García Lorca com a exemples de treballs que ha portat arreu del món i que l’han marcat.