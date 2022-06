Una Nena amb 99 globus

Hi ha qui diu que Tattoo You va ser l’últim dels discos realment bons dels Rolling Stones. En tot cas, el vinil que contenia Start me up va donar suport a una gira memorable que el dia 8 de juny de 1982 –ara fa just quaranta anys– tenia com a destí el Berliner Waldbühne, un gran espai descobert dins del que en aquella època era el Berlín Occidental, una illa de la RFA dins la prosoviètica RDA. Els Stones, fidels al seu estil espectacular, van marcar l’apoteosi del concert llançant una pila de globus d’heli, que es van enlairar i enlairar, cada cop més amunt…

El guitarrista alemany que es va inspirar en un concert dels Rolling Stones

El que no van tenir en compte Jagger, Richards i companyia és que Berlín era el punt més inestable de la Guerra Freda. Milers de míssils nuclears apuntaven, a banda i banda, cap a una destrucció massiva que assetjava la humanitat, a un sol clic del final de la civilització. Tot això ho tenia al cap, entre el públic, un jove guitarrista, Carlo Karges, que veia com els globus prenien formes capricioses fins que, de lluny, podien semblar naus d’algun tipus. Immediatament, Karges va pensar en els militars de l’altra banda del mur i va imaginar que podien ser el detonant d’una confusió estúpida, però mortal.

Amb aquesta idea al cap, el guitarrista va escriure una lletra, ’99 Luftwallons’, i el seu company i teclista Uwe Fahrenkrog-Petersen va compondre la música de, potser, el més gran èxit internacional del pop alemany. Completaven el grup el baixista Jürgen Dehmel, el bateria Rolf Brendel i la seva parella de l’època, Gabriele Susanne Kerner, una jove d’estètica lleugerament punkie que va impactar per un nou estil dalt de l’escenari. Kerner era coneguda (aleshores i ara) amb el sobrenom de Nena, una paraula catalana importada d’unes vacances infantils. Així la van començar a interpel·lar, de forma divertida, els seus pares i així es van acabar anomenant tant ella com el grup sencer.

La cançó té una certa estructura de faula i comença amb una introducció que convida a escoltar un relat: “Tens una mica de temps per a mi? Aleshores et cantaré una cançó sobre 99 globus camí de l’horitzó (…) i allò que va passar després”. Immediatament, la segona part introdueix els sintetitzadors, la bateria, el baix i la guitarra, accelerant un ritme molt ballable. A partir d’aquí, la lletra s’endureix: “Els van confondre per OVNIs de l’espai, així que que un general va enviar una esquadrilla darrere seu, per donar l’alarma”. I el desastre final l’ocasionen uns imbècils presumptuosos: “99 avions a reacció, cadascun d’ells considerant-se el millor guerrer, es creien el capità Kirk [el capità d’Star Trek]”.

I el final, tràgic i líric alhora. Totalment antimilitarista: “99 anys de guerra, no hi ha lloc per a vencedors. De ministres de guerra, ja no n’hi ha, ni avions a reacció. Avui faig una volta i veig el món en ruïnes. He trobat un globus, penso en tu i el deixo volar…”

La clau de l’èxit mundial d’una cançó d’un grup alemany que es deia Nena

99 Luftwallons va ser un èxit mundial per casualitat. Un locutor californià de l’emissora KROQ va escoltar-la per atzar a casa d’uns amics que venien d’Alemanya i, a partir d’aquí, la va posar en antena una i altra vegada… i boom! Els globus no van fer esclatar la guerra, però sí un fenomen que ha fet ballar mig món, moltes vegades sense entendre la càrrega política i social que conté la cançó. A això també hi va contribuir la versió anglesa, escrita des de la casa discogràfica, que va decantar el missatge parlant de 99 Red Balloons, com si l’amenaça només vingués del bloc de l’est. Nena ha dit públicament, en més d’una ocasió, que la versió anglesa la fa “vomitar”. I, de fet, no la interpreta mai.

Un concert dels Nena, en el moment d’interpretar ’99 Luftballons’. Imatge d’un vídeo publicat al canal de YouTube del grup alemany

Amb el temps, aquells noranta-nou globus s’han integrat en la identitat europea. Arte, la cadena cultural franco-alemanya, li va demanar, l’any 2009, una versió en els dos idiomes que va generar un video-clip que aprofundia en la sàtira original a través d’una Nena actualitzada, que anys després llueix una imatge esplèndidament moderna.

99 Luftwallons és, encara avui, enormement popular a Alemanya i s’utilitza en tot tipus d’esdeveniments populars i festes familiars o d’amics. Prova d’això va ser l’edició de 2017 de la versió alemanya de The Voice Kids, amb tres nens actuant davant d’una emocionada Nena. Els globus continuen volant impulsats molt més enllà d’aquella nena que als 3 anys, mentre jugava a la sorra, es va emportar una paraula catalana per fer-la volar pel món.