Els museus de Sitges, sense direcció nou mesos després del concurs

L’arqueòleg i museòleg Pere Izquierdo (1963, Gavà) continua sense saber si serà o no el pròxim director dels museus de Sitges. El concurs públic per accedir a la plaça de direcció va obrir candidatures el 4 de juny del 2021 i, nou mesos després, segueix sense resoldre’s i amb Izquierdo com a únic candidat a la llista. Segons la Diputació de Barcelona, s’espera que la resolució s’emeti en els pròxims dies, però es no concreta la data.

El maig del 2013, Pere Izquierdo va entrar a treballar al Consorci del Patrimoni de Sitges. Amb el càrrec de cap de la Secció Tècnica d’Equipaments i Projectes, en comissió de serveis, va participar en la reforma del museus Maricel i Cau Ferrat: va haver de desmuntar les dues instal·lacions per construir-les de nou. El febrer del 2019, arran de la jubilació de la directora dels museus de Sitges, Vinyet Panyella, Pere Izquierdo va ser nomenat director-gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges amb caràcter provisional. A partir de llavors, Izquierdo va passar a fer-se càrrec dels edificis, de la seguretat, dels projectes d’obra i va assumir les funcions de direcció i gerència.

Un únic candidat i el concurs per a la direcció dels museus sense resoldre

El 4 de juny, es va obrir el concurs públic per a la direcció dels museus de Sitges i tres mesos després es va presentar la llista d’exclosos i emesos. Al concurs es van presentar dues persones, una de les quals va quedar fora perquè no reunia els requisits necessaris. L’altre era Pere Izquierdo, que va quedar com a únic candidat. Van anar passant els mesos i la resolució seguia sense emetre’s. “A cada reunió del consell demanava que s’agilitzés la resolució, ja que si no guanyava la plaça de direcció, em presentaria al concurs públic de cap de la secció que estava preparat per convocar-se de seguida que es resolgués el concurs de la direcció”, explica Pere Izquierdo a El Món.

Captura del videojoc Occupy White Walls, amb una galeria del Museu de Maricel de Sitges / ACN

Fins a aquell moment, el seu contracte havia estat renovat arribada la data de caducitat. La comissió es prorrogava cada dos anys i l’agregació de funcions cada tres mesos. El 31 de desembre era el dia previst per a la finalització del seu contracte, però aquell cop no va haver-hi cap renovació. El 16 de desembre, tot i estar pendent de la resolució del concurs públic per a la direcció, el coordinador de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona —figura que no corresponia a l’estructura del consell del Consorci —va comunicar a Izquierdo a través d’una videoconferència que no disposaven de temps material per resoldre el concurs, on només quedava ell com a candidat, i que administrativament no era possible una nova pròrroga.

Traslladat al Museu Marítim

Seguidament, la Diputació va traslladar Izquierdo al Museu Marítim com a cap de col·leccions. “En aquell moment vaig parlar amb l’alcaldessa de Sitges, que sempre m’havia fet costat, i em va dir que unes hores abans li havia trucat el diputat de cultura de la Diputació de Barcelona i president del consell del Consorci, Juan Carlos Cañizares, per dir-li que ja havia parlat amb mi i que jo estava d’acord en marxar a treballar al Museu Marítim”.

“No m’esperava res de tot això, sobretot quan només em quedaven sis anys per jubilar-me i estaven contents amb la meva feina. Vaig aconseguir que s’aprovés el pla de treball de l’octubre del 2022 per unanimitat de tots els partits polítics i, a més, em van augmentar el pressupost un 20%. No hi havia res que indiqués que no estiguessin d’acord amb el que estava fent”, explica.

Durant la seva trajectòria al consorci, Pere Izquierdo va obrir una col·laboració amb Arts i Salut del Servei Català de Salut, i va dir a terme un programa per desenvolupar teràpies basades en els museus i els patrimonis per a la recuperació anímica dels sanitaris després de la pandèmia; van col·laborar per primer cop des dels museus amb la comunitat LGTBI i va obrir la porta a nous investigadors que, segons Izquierdo, “no fossin amics de ningú perquè de vegades només s’escolta a segons qui”.

Una altra directora provisional per als museus de Sitges

Actualment, s’ha designat l’economista Mercè Moner com a directora-gerent provisional dels museus de Sitges. “A aquesta persona la vaig tenir adjunta des de feia dos anys als museus i me la van enviar sense demanar-ho. Crec que ja hi havia el pla que ella fes de transició. No crec que sigui la persona que vulguin col·locar. Crec que això que ha passat és perquè tenen a una altra persona que han de posar en el càrrec per alguna mena de compromís”.