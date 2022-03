Mor l’actor William Hurt als 71 anys

William Hurt, el reconegut actor de ‘Foc en el cos’ i ‘El beso de la mujer araña’, ha mort aquest diumenge als 71 anys. El seu traspàs l’ha fet públic la seva família en un breu comunicat aquest diumenge en què demanen privacitat en aquests moments tan durs. Hurt va rebre un Òscar l’any 1985 per ‘El beso de la mujer araña’, però potser la seva pel·lícula més popular és l’anterior, ‘Body Heat’, ‘Foc en el cos’ en català quan la va emetre TV3, que va interpretar amb Kathleen Turner i que va ser un hit per la càrrega eròtica que tenia.

La seva família ha comunicat la seva mort i la premsa nord-americana se n’ha fet ressó de seguida, per la importància de la seva figura en el món cinematogràfic estatunidenc. “Amb gran tristesa us comuniquem la mort de William Hurt”, comença el comunicat de la família, molt concís. “Estimat pare i actor guanyador de l’Òscar, el 13 de març de 2022, ha mort una setmana abans de complir 72 anys”, segueix el comunicat, que conclou dient que “va morir en pau, entre familiars i per causes naturals”. La seva família ha sol·licitat privacitat en aquests moments tan durs.

Cuánto lamento la muerte de William Hurt.



Fue una estrella en los 80 y los 90 con su mirada triste y sonrisa a media asta.



Trabajó con los mejores y casi siempre brilló.



Me quedo con Al filo de la noticia, Gorky Park y El beso de la mujer araña. pic.twitter.com/8OigE7KKOh — Jaume Ripoll Vaquer (@JaumeRV) March 13, 2022

Actor prolífic al cinema i al teatre

Hurt també va participar a altres films destacats com ‘A.I (Artificial Intelligence)’, de l’any 2001, ‘El bosque’, l’any 2004, ‘El buen pastor’, del 2006 i va formar part de l’univers Marvel interpretant a Thaddeus Ross. El prolífic actor també va actuar en produccions teatrals com ‘Henry V’, ‘Fifth of July’, ‘A Midsummer Night’s Dream” i ‘Richard II’. També va rebre una nominació als premis Tony l’any 1985, el mateix any que va guanyar l’Òscar, per la seva interpretació a ‘Hurlyburly’.

L’actor va debutar l’any 1980 en un film de ciència ficció en què interpretava un científic. La pel·lícula en qüestió es deia ‘Altered States’ i li va suposar una nominació al Globus d’Or a la Nova Estrella de l’Any.