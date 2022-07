Menys d’un 30% del contingut dels festivals subvencionats és en català

L’estiu és època de festivals i des de fa temps la Generalitat subvenciona alguns dels que es fan a Catalunya. Tot i això, Plataforma per la Llengua ha denunciat que menys d’un 30% dels continguts d’aquests festivals es fa en català. De fet, ha assegurat que no hi ha cap requisit que obligui als grups a cantar en català en algun percentatge considerable dels festivals. “Els únics criteris puntuables a l’hora de decidir si s’atorga l’ajut o l’aportació reintegrable són la viabilitat econòmica del projecte i l’impacte de l’activitat al territori”, han criticat.

L’entitat ha repassat ajudes que l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) ha concedit als festivals Vida, Cruïlla, Canet Rock, Cap Roig i Porta Ferrada aquest dilluns i ha explicat que el català, tot i ser una llengua utilitzada en alguns d’ells, no és un requisit principal per aconseguir les ajudes del Govern, un fet que han volgut denunciar. Si que és veritat, que segons les investigacions de l’entitat, el nombre d’intèrprets en català és pot rebaixar els diners que les empreses han de reemborsar al Govern. “Es valora amb un màxim de 15 punts, d’un total de 35, si el festival inclou un 25% de música en català o occit”, han explicat. Tot i això, Plataforma per la Llengua ha denunciat que “són incentius molt petits i que no estan ben plantejats, perquè no s’especifica quins criteris determinen que un grup canti en català”.

El festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, en una imatge d’arxiu / ACN

La participació dels grups catalans en festivals baixa

Plataforma per la Llengua també ha analitzat com, tot i que la subvenció no tingui un requisit principal sobre el català, aquests festivals contracten artistes catalans que cantin en la llengua. Fent una excepció amb el Canet Rock, que és un festival de música catalana i tots els artistes són catalans i valencians i, tot i no sempre cantar en català, tenen gran part de la seva discografia en la llengua. Els altres festivals, però, segons les dades de l’entitat, han reduït la participació d’artistes catalans en els concerts no només és “ridícula, sinó que al Cruïlla, al Vida i al Festival de Cap Roig ha baixat lleugerament.” “En el cas d’aquest últim, si excloem els grups Xiula i Bye Bye Montse, que canten en català, però que són per al públic infantil, el percentatge de música en català de l’edició d’enguany queda reduït al 15%”, han alertat.

Pel que fa a les subvencions, han apuntat que un 36% del pressupost de les darreres tres edicions del Canet Rock depèn de les subvencions de l’ICEC, en el cas del Vida Festival, el 28,3% del pressupost; pel que fa al Festival de Cap Roig, el 17,85% del pressupost de les edicions del 2020 i el 2021; en el cas del de Porta Ferrada, el 13% de les tres darreres edicions, i en el cas del Cruïlla, el 9,25% de l’edició d’enguany i de la del 2020.