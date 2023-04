‘La mala dicció’: Shakespeare convertit en un joc de paraules sobre el poder al Lliure 

Una de les peces de la Trilogia del Lament, amb què l’actor i director Jordi Oriol reconverteix tragèdies de Shakespeare, torna al Teatre Lliure, a la sala de Gràcia, del 26 d’abril al 7 de maig. Es tracta de La mala dicció, amb direcció de Xavier Albertí, en estreta col·laboració amb Oriol. Els mateixos responsables d’aquest original espectacle el presenten com “una perversió de Macbeth de Shakespeare que té la paraula de motor dramàtic”.

D’aquesta manera, un joc de paraules permanent i brillant, que els tres actors en escena sostenen amb energia durant els 70 minuts de durada de l’obra, permet fer una reflexió sobre el poder, partint de personatges, Marc (Jordi Oriol) i Beth (Paula Malia), que versionen Macbeth i Lady Macbeth. El tercer en escena és Carles Pedragosa, que fa el criat Seitó i acaba de relligar el muntatge.

La paraula com a essència de ‘La mala dicció’

La paraula és, per tant, el motor i l’essència d’aquesta peça, que dona tot el protagonisme als actors amb una escenografia minimalista i un vestuari fosc i amb lluentons –una cosa i l’altra, de Sílvia Delagneau– que persegueix el mateix objectiu: fixeu-vos en el que diuen i com ho diuen, perquè la bona dicció és clau en La mala dicció. Només cal veure el vídeo del tràiler per fer-se una idea del que pot ser gaudir d’aquesta proposta, sobretot per als amants de l’ús intel·ligent del llenguatge.

La música també té un paper important en l’obra

Però això no és tot. La paraula és el pilar de l’espectacle, però no està sola, perquè la música hi té un paper molt important. I en aquest aspecte és fonamental la intervenció de Paula Malia, la polifacètica artista que hem vist molt en papers còmics –té una vis còmica innegable– però que té un registre molt més ampli i, evidentment, una veu privilegiada per cantar.

“Som sota els efectes d’un encanteri, encegats pel capital –istme actual entre el de dalt i el de baix, entre el bé i el mal– que ens ofereix el poder i la il·lusió de llibertat. Dominats i eternament insatisfets, abusem del poder i excedim d’autoritat creant crims innombrables que han dut el món al límit del col·lapse. Destruït el món natural, ens queda el del llenguatge. Ens ha caigut una maledicció per haver portat la mà a l’addicció. Una al·legoria sobre el poder de la paraula i el deliri de la imaginació”, expliquen els creadors de La mala dicció per estimular la imaginació de l’espectador i incitar-lo a anar a veure l’obra.

L’espectacle es va estrenar el 10 de juliol de 2021 al Teatre Lliure de Barcelona, dins del Festival Grec 2021. De fet, la producció és d’Indi Gest, Grec 2021 Festival de Barcelona i Teatre Lliure. Ara hi ha una nova oportunitat per veure’l. Va rebre un accèssit al premi El Temps de les Arts d’arts escèniques 2022.