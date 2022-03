L’MVR presenta un llibre sobre etnobotànica de la nova col·lecció de publicacions del museu  

El Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla acollirà aquest de setmana dues presentacions de llibres acompanyades de taules rodones. Divendres a la tarda serà el torn per a la publicació «Plantes i paisatge a l’Espluga de Francolí. Una perspectiva històrica i etnobotànica.», que és el primer títol d’una nova col·lecció que estrena el Museu, mentre que dissabte al matí es presentarà «L’altre món rural», el darrer llibre de l’editorial Tigre de Paper que recull reflexions i experiències de la nova ruralitat catalana.

«Plantes i paisatge a l’Espluga de Francolí» es presentarà el pròxim divendres 18 de març a les 18 h a les instal·lacions del museu. El llibre, escrit per Natacha Filippi i Guillem Figueras, socis dels Corremarges, i editat per Naono, és resultat d’una investigació històrica i etnobotànica feta pels autors i impulsada des de l’MVR.

Aquesta recerca, partint de l’Espluga de Francolí, vol convidar a recórrer l’evolució del paper de les plantes i del paisatge en la nostra societat, des dels gestos quotidians fins a l’imaginari més profund. La presentació comptarà amb una taula rodona on a més dels dos autors, s’hi sumaran la directora de l’MVR, Gemma Carbó, i el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Girona i fundador de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, Joan Nogué.

Presentació del llibre «L’altre món rural»

L’endemà dissabte 19 de març, a partir de les 11.30 h, també al Museu de la Vida Rural, es presentarà «L’altre món rural», a càrrec dels coordinadors del llibre: el geògrafs Joan Nogué i Rosa Cerarols. Aquest llibre presenta una visió esperançadora del món rural i que el dota de discurs propi. S’hi assenyalen també els principals reptes a què s’enfronta, al mateix temps que apropa experiències reals i molt diverses que construeixen, en el dia a dia, el món rural del demà. La publicació és una miscel·lània de textos de persones vinculades amb la transformació del territori rural. Repetint el format del dia anterior, es farà una taula rodona amb la vicepresidenta de l’Associació de Micropobles de Catalunya i alcaldessa de Senan, Carme Ferrer, l’impulsor de Reviure Solanell, Saül Garreta, Joan Nogué, i la directora de l’MVR, Gemma Carbó.

Activitats emmarcades en la nova exposició de l’MVR

Per les dues presentacions cal inscripció prèvia gratuïta, entrant a «Plantes i paisatge a l’Espluga de Francolí» i a «L’altre món rural» Les dues activitats s’emmarquen en la programació de l’exposició «Generació [Re]. Continuïtat o canvi?» La mostra produïda per l’MVR es va inaugurar el passat 4 de març i fa un paral·lelisme del context actual de crisis interconnectades, el que anomenem sindèmia, amb la plaga de la fil·loxera de fa més de 150 anys. A través de l’art contemporani, la cerca de dades i la promoció de projectes transformadors, el museu proposa als visitants un recorregut on s’aborden temàtiques complexes com ara el despoblament, el repoblament, la relació camp – ciutat, l’aïllament o la hiperconnectivitat, entre d’altres. L’exposició es podrà visitar al museu de l’Espluga de Francolí fins el 8 de gener de 2023.