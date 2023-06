L’Euroregió Pirineus-Mediterrània convoca els ajuts a projectes culturals transfronterers

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània ha posat en marxa la Convocatòria Cultura del 2023, amb un import total de 138.000 euros en total. Els fons que s’hi destinen provenen de la participació dels seus tres membres institucionals: el Govern de les Illes Balears, la Regió d’Occitània i la Generalitat de Catalunya, que actualment n’assumeix la Presidència.

Enguany, la convocatòria compta amb una plataforma en línia, que permetrà als actors culturals fer arribar els seus projectes de cooperació entre els seus territoris membres. Se seleccionaran aquelles propostes que fomentin la transició de la cultura cap al món digital, l’ús de la cultura com a eina d’inclusió social, la inclusió dels valors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i del Pacte Verd Europeu, la pràctica i intercanvis entre els joves professionals al voltant de les llengües i cultures d’aquests territoris, així com activitats adreçades al desenvolupament del públic jove.

Els projectes que es desenvolupin en el marc d’aquesta convocatòria han d’incloure socis de cadascun dels tres territoris integrants de l’Euroregió: Catalunya, les Illes Balears i la Regió Occitània. El finançament euroregional màxim atorgat serà del 60% del pressupost total de cada projecte sostingut, amb un màxim de 25.000 euros per projecte.

Tota la informació sobre la convocatòria, oberta fins al 3 de setembre de 2023, es pot consultar en aquest enllaç, on hi ha el reglament i altres detalls.

Per facilitar la presentació de projectes, aquest dimecres 14 de juny al matí se celebrarà un webinari informatiu, al qual s’hi podrà inscriure’s des d’aquest altre enllaç. El seminari en línia inclourà un temps de preguntes i respostes, així com de contacte entre les entitats interessades a participar en projectes.

Cinc projectes aprovats el 2022, dos d’ells amb lideratge català

El 2022 van ser aprovats cinc projectes, que ja s’estan realitzant i contribueixen a l’objectiu de generar un territori transfronterer compartit resilient i sostenible, tot posant la ciutadania al cor de la seva acció.

ADA ARTEINA

Creació, recerca i mediació ampliada de projectes enllaçant dansa i cultura digital: projecte liderat per Gaspar Morey (Illes Balears), amb Kdanse (Occitanie) i KonicLab (Catalunya), que rep una subvenció euroregional de 22.077 €; amb l’objectiu de crear experiències artístiques, lúdiques i didàctiques mitjançant la interacció física, espacial, sonora i lumínica, amb joves, infants i col·lectius vulnerables, des d’un prisma feminista i d’igualtat de gènere, així com compartir eines i metodologies de treball.

CIDAP

Centre internacional de desenvolupament audiovisual del Pedraforca: projecte liderat per Efímero Films (Catalunya), amb Cinètica Produccions (Illes Balears) i Iréna Lopez (Occitània), que rep una subvenció euroregional de 20.071,70 €; amb l’objectiu de desenvolupar un laboratori-incubadora per a projectes audiovisuals amb continguts relacionats amb la cultura euroregional i amb vocació internacional, per a creadors i productores de qualsevol país.

REC

Xarxa euroregional de creació: projecte liderat per Xarxaprod (Catalunya), amb Casa Planas (Illes Balears) i Air de Midi (Occitània), que rep una subvenció euroregional de 22.500 €; amb l’objectiu de crear sinergies entre xarxes de centres de creació i producció contemporània per impulsar projectes vinculats a la recerca artística i experimentació, així com compartir recursos i coneixements per consolidar el sector.

Rostres Nòmades

Projecte liderat per Casa Planas (Illes Balears), amb Grisart Fotografia (Catalunya) i 3C – Calce Culture Contemporaine (Occitània), que rep una subvenció euroregional de 20.250 €; amb l’objectiu d’impulsar residències de recerca artística, experimentació i creació d’art visual entorn dels rostres i la identitat en el context euroregional, tot fomentant una reflexió sobre el paisatge social.

Fotogràfica Transpirinenca

Projecte liderat per Lumière d’Encre (Occitània), amb Es Far Cultural (Illes Balears) i Aladeriva (Catalunya), que rep una subvenció euroregional de 18.749,44 €, amb l’objectiu de crear una ruta immersiva per estructurar una xarxa d’actors de l’àmbit de la fotografia contemporània formada per artistes, associacions, escoles d’art i fotografia i establiments culturals per desenvolupar la col·laboració territorial transfronterera i l’accés a la professionalització i internacionalització en particular d’artistes joves.

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània és una àrea de referència en l’àmbit europeu i mediterrani, en termes de cooperació en l’àmbit cultural, particularment en el suport al desenvolupament i la creació artística en totes les seves formes i en la promoció de tot el seu patrimoni. Aquesta convocatòria de projectes culturals forma part del full de ruta de l’entitat transfronterera, amb la finalitat de construir un futur resilient per al 2030. Així es vol promoure la diversitat cultural dins de l’Euroregió, una cultura oberta a la conca mediterrània i en solidaritat amb altres territoris.