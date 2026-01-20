L’Antiga Fàbrica Estrella Damm continua consolidant-se com un dels espais de referència de la vida social i cultural de Barcelona. Al llarg del 2025, l’edifici històric del carrer Rosselló ha estat l’escenari de 228 esdeveniments relacionats amb la cultura, la gastronomia o l’esport, que han reunit més de 106.000 assistents. S’hi han produït esdeveniments tan destacats com el festival BAM – Barcelona Acció Musical, celebrat durant les festes de la Mercè– i el Sant Jordi Musical, amb les actuacions d’artistes i grups com Suu, Ginestà, Doctor Prats o Sexenni, entre altres noms del panorama musical català. A més, el recinte ha acollit altres esdeveniments culturals, com ara la Festa dels Premis Gaudí, la Diada Castellera de la Sagrada Família o el Sant Jordi de Nadal, així com actes esportius i gastronòmics.
Visites guiades a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm
A més d’acollir esdeveniments de referència, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm ha continuat impulsant el seu programa de visites guiades, consolidat com una proposta d’oci cultural a Barcelona. Situada en una zona de gran atractiu turístic, al costat del Recinte Modernista de Sant Pau i la Sagrada Família, l’Antiga Fàbrica s’ha convertit en un punt d’interès tant per al públic local com per a visitants nacionals i internacionals.
Al llarg d’aquest darrer any, 7.310 persones han recorregut les seves instal·lacions per descobrir com s’elaborava la cervesa fa un segle i conèixer l’arxiu històric de Damm. Aquest espai acull una de les col·leccions privades més importants de Catalunya, amb 148.000 objectes que documenten la història de la companyia i reflecteixen els canvis culturals, econòmics i socials produïts des de la seva fundació l’any 1876. Durant la visita, els assistents també poden gaudir d’experiències gastronòmiques com un tast guiat de cerveses Damm o un menú maridatge de cinc plats en un dels espais històrics de l’edifici.
Des de la seva obertura al públic l’any 2010, després de la rehabilitació de les seves instal·lacions, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm s’ha posicionat com un dels centres neuràlgics de l’activitat social i cultural de Barcelona, acollint concerts, festivals, celebracions populars, esdeveniments corporatius i experiències gastronòmiques. A través de l’impuls i el suport a aquest tipus d’iniciatives, Damm reforça el seu compromís amb el teixit social i cultural de la ciutat i amb la comunitat local, amb la qual manté un estret vincle des dels seus orígens.