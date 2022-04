El cicle ‘Visions 5.1’ donarà respostes creatives a les crisis des de l’Museu de la Vida Rural

Donar respostes creatives a les crisis encadenades que vivim. Aquest és l’objectiu del cicle de debats «Visions 5.1» d’enguany que torna un any més al Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla, coorganitzat juntament amb l’Associació LaConca 5.1. Els debats seran els divendres i un dissabte a les 19 h, cada setmana; el primer el 6 de maig i l’últim el 3 de juny. Seran presencials a les instal·lacions del Museu de la Vida Rural, a l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà), i també es podran seguir de manera virtual a través del canal de YouTube de l’MVR.

Aquest esdeveniment vol ser un punt de trobada, de pensament i de reflexió sobre qüestions contemporànies que afecten tota la societat per preguntar- se quin és el paper que tenim com a ciutadans en tots aquests reptes. Se citaran al museu experts de camps molt diversos com ara l’educació, l’antropologia, la mobilitat, les ciències ambientals o la cultura. L’emergència climàtica, el consum i l’alimentació o l’art i la cultura seran alguns dels eixos temàtics dels cinc debats programats. El «Visions 5.1» vol ser un espai on teixir aliances i complicitats, fugint de l’individualisme, per donar respostes des de l’activisme quotidià i fer-ho, també, des de les zones rurals.

Els debats comptaran amb personalitats com els antropòlegs Yayo Herrero i Emilio Santiago Muiño, l’ambientòleg Andreu Escrivà, l’escriptora i investigadora Remedios Zafra, la també investigadora Alicia Valero o la veterinària María Sánchez, entre d’altres. El debat que duu per títol «Ser conscients de la crisi. De la inconsciència a la consciència» donarà el tret de sortida al cicle

el 6 de maig. La setmana següent, el 13 de maig, l’emergència climàtica serà l’element central, el dissabte dia 21 s’abordarà el consum i l’alimentació, el 27 de maig l’art i la cultura i en la darrera jornada, el 3 de juny, es farà una cloenda amb debat «Respostes creatives a les crisis».



Un «Visions 5.1» presencial que reforça la virtualitat

El cicle de debats es podrà seguir de manera presencial al Museu de la Vida Rural. Caldrà inscripció prèvia a través del web del mateix museu que serà totalment gratuïta. També, un any més, les sessions s’emetran virtualment i en directe pel canal de YouTube de l’MVR. Aquesta edició el Museu reforça l’aposta per la virtualitat, millorant el dinamisme dels debats i adaptant-los al format televisiu. Així, es millora la posada en escena de cada un dels debats, que es podran veure en directe, però també en diferit a través de l’E-Museu —l’espai de continguts digitals del Museu— i que podran ser escoltats a través del canal d’Spotify de l’entitat.



La novena edició del «Visions 5.1» s’alinea amb l’exposició temporal que es pot veure fins al gener del 2023 al Museu de la Vida Rural. Generació [Re]. Continuïtat o canvi? reflexiona sobre les crisis com a moment de canvi i d’oportunitat, fent un paral·lelisme de la COVID-19 amb la crisi de la fil·loxera de fa més de 150 anys. S’hi aborden temàtiques complexes com ara el despoblament, el repoblament, la relació camp-ciutat, l’aïllament o la hiperconnectivitat, entre d’altres, a través dels llenguatges artístics, les dades o la col·lecció del museu.

Programa

6 maig

Ser conscients de la crisi. De la inconsciència a la consciència

Yayo Herrero

María Sánchez

Irene Margalef (moderadora)

13 maig

I ara, què? Respostes a l’emergència climàtica

Andreu Escrivà

Nel·la Saborit

Helena Martín (moderadora)

21 maig

I ara, què? Respostes al consum i a l’alimentació

Neus Monllor

David Segarra

Laia Soldevila (moderadora

27 maig

I ara, què? Respostes a les crisis des de l’art i la cultura

Remedios Zafra

Núria Araüna (moderadora)

3 juny

Respostes creatives a les crisis

Emilio Santiago Muiño

Alicia Valero

Estefanía Rodero

Gemma Carbó (moderadora)