La Fundació Carulla obre les inscripcions al Mutare 2022

La Fundació Carulla convoca la quarta edició de Mutare, una jornada de diàleg, trobada i connexió per a compartir de manera vivencial el poder transformador la cultura. L’edició d’enguany, que tindrà lloc el dijous 26 de maig de 9h a 14h a la Nau Bòstik de Barcelona sota el títol “VulnerARTS: com les arts abracen la vulnerabilitat”, oferirà propostes immersives a través de les quals experimentar com les arts connecten i acompanyen a persones en situació de vulnerabilitat.

La cultura i les arts ofereixen un espai de connexió amb la pròpia vulnerabilitat perquè els llenguatges artístics interpel·len directament les emocions i son un element de cohesió social que afavoreix l’empoderament i autonomia de les persones. És per això que en aquesta plenària hi haurà molta presència d’experiències artístiques que els assistents viuran en primera persona, per poder connectar d’una forma emocional i profunda amb la vulnerabilitat i descobrir quines portes de reconnexió obre la cultura.

A més de les experiències artístiques i immersives inicials, la programació del Mutare 2022 compta amb les píndoles “Inspira”, cinc xerrades inspiradores de petit format que relataran experiències reals de relació entre la vulnerabilitat i l’art, a càrrec de referents com la directora teatral Clara Manyós o la ballarina, sòcia fundadora de La Caldera, Inés González-Boza, reconegudes totes dues amb les beques SOS Cultura 2021. També comptarem amb el testimoni de Martín Correa-Urquiza de Ràdio Nikosia, Cristina Colomer de l’Escola de Músics i Photografic Social Vision amb el projecte “Material sensible”. La conferència principal anirà a càrrec de Lucía Miranda, directora d’escena, gestora cultural, dramaturga i arteducadora, fundadora de The Cross Border, projecte que treballa en la intersecció de les arts escèniques i l’educació, i cofundadora del col·lectiu internacional País Clandestino.

Un dels espais nous d’aquesta nova edició de Mutare serà la dinàmica relacional on es volen teixir ponts sòlids de diàleg i treball entre el sector cultural i social perquè es reconeguin mútuament com a agents complementaris per la incorporació de les arts en els reptes del dia a dia. Per últim, hi haurà un espai de creació col·lectiva on, dividits en tres grups, els participants buscaran i intercanviaran coneixements i experiències per tal de donar resposta a diferents necessitats de situacions reals de vulnerabilitat.

La Cultura transforma i ens transforma

La directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve, destaca la voluntat del Mutare d’aquest any a que sigui útil per connectar els diferents agents amb gran capacitat de transformació social. Explica que “Mutare és un espai per fer-nos preguntes davant una realitat cada vegada més complexa; i sobretot un espai per generar-hi respostes a partir de l’aprenentatge compartit els uns amb els altres”. A més, destaca el format innovador de la trobada, que promet sorprendre des d’un bon inici a les persones assistents “A Mutare des del primer minut es connecta amb l’emoció i amb la vivència creativa compartida”.

Des de fa quatre anys, la Fundació Carulla impulsa el projecte Mutare com un espai de diàleg, reflexió i acció sobre com la cultura transforma la societat. És un espai de cocreació, d’intel·ligència col·lectiva, que proposa continguts i eines per fer que els projectes culturals i educatius incrementin la seva capacitat de millorar la vida de les persones.

Mutare és l’aposta de la Fundació Carulla per transformar la societat des de la cultura i les arts. Perquè la cultura ens fa persones més crítiques i lliures, perquè genera oportunitats i perquè ofereix respostes creatives als reptes actuals.

L’any 2018 el sector cultural i el social es van unir en una plenària Mutare per identificar els factors transformadors de la cultura: 300 assistents, 10 ponents, 1.950 idees, 75 propostes per cocrear un decàleg amb els elements que incrementen el potencial transformador dels projectes culturals. El resultat: el decàleg mutare.

Des de llavors, cada any Es tracta d’una trobada amb ponències inspiradores, dinàmiques cocreatives i experiències vivencials. En les edicions anteriors s’ha treballat entorn a:

2019 Cultura i transformació social

2020 Arts i Educació

2021 Cultura contra l’emergència emocional

2022 VulnerArts: com les arts abracen la vulnerabilitat

SOBRE LA FUNDACIÓ CARULLA

A la Fundació Carulla impulsem i reconeixem projectes artístics i educatius que ofereixen respostes a reptes de la societat catalana per tal de contribuir a la construcció d’un país obert, cohesionat i integrador que generi oportunitat.