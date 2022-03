La gastronomia catalana, de gala a la segona edició del Gastrodona

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm ha acollit aquest dimarts la segona edició de Gastrodona amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Aquest esdeveniment gira entorn a la figura femenina en aquest sector. Hi han participat vint xefs, pastisseres, empresàries, sommeliers i elaboradores, que han protagonitzat aquest esdeveniment que ha començat a les nou del matí i ha durat fins les quatre de la tarda.

Això suposa que hi ha hagut actes durant més de set hores, en què s’han fet elaboracions gastronòmiques, entrevistes i ponències per compartir coneixements en aquest dia emblemàtic. Algunes de les intervencions més destacades han estat la de les xefs Ada Parellada, del restaurant Semproniana, Eli Farrero, del restaurant El Ventador, Carlota Claver del restaurant La Gormanda i Martina, Clara i Carlota Puigvert del premiat restaurant Les Cols, a Olot.

Pel que fa a les pastisseres, han destacat les intervencions de Gessamí Caramés, copresentadora del programa ‘Cuines’ de TV3, i Roselyn Costantino, representant de l’Escola Culinària Tequierococinar. Les dues han presentat postres de primer nivell per posar la nota dolça a la jornada.

Totes les elaboracions que han presentat aquestes dones referents de la gastronomia i la restauració han estat maridades per la sommelier Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, amb cerveses Damm.

Intervencions destacades

Les intervencions de Núria Gibert (directora del Gaig Restaurant a Singapur) i Fina Navarro (cap de sala dels restaurants Gaig Barcelona i Petit Comitè Barcelona), així com les de Cande Andreu (secretària del Consell Regulador de la DOP Oli Terra Alta) i Roser Torras (directora general de Grup GSR), Marta Suárez (Iberia Trade Marketing Manager de Barry Callebaut Ibérica) han servit per reivindicar la presència de la figura femenina en el món de la gastronomia a Catalunya, a més de fer evident l’important paper que tenen les dones en la recuperació d’aquest sector, que poc a poc comença a recuperar la normalitat. En aquest marc també han destacat les aportacions de Gema Muray i Clara Soler (creadores de Caram Caram!), Leidy Johanna Aya Vega (administradora de l’empresa d’aqüicultura Mariscos Cormar), Marisol Piñana (peixatera de Deltebre amb 35 anys d’experiència), i Patty Torres i Berta Argenté (responsables de She Bistro).

Recuperar la jornada a Youtube

La jornada ha estat conduïda pels periodistes gastronòmics Carme Gasull i Lluís Bofill, que han presentat tots els actes en una edició celebrada en format híbrid que s’ha pogut seguir en directe a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i per streaming a través del canal de YouTube de Gastroevents online. La jornada d’avui també es pot reviure al canal de Youtube de Gastroevents Online, en el quan hi ha penjada la totalitat de la jornada pels qui no l’han pogut seguir.