Els videojocs són cultura!

És innegable: els videojocs són un fenomen planetari, un entreteniment de primer ordre per a les masses. Amb els anys han acabat convertint-se en una industria cultural capdavantera i amb unes perspectives de creixement per sobre de la resta.I és que, si estan ben dissenyats, poden esdevenir experiències totals… i també bons exemples de producció creativa, per això el Departament de Cultura els dona suport, tant per a fomentar el sector com per assegurar la presència del català en aquest àmbit.

A Catalunya, un 51,5% de la població juga a videojocs, ja sigui al mòbil, a l’ordinador o a la tauleta. I més val que acabem amb els estereotips: un 47% de la població gamer són dones. Tanmateix, en molts àmbits de la societat encara hi ha la creença que els videojocs són no només masculins, sinó també dolents per a la salut, violents o alienadors. I és clar, no són considerats una forma de creativitat. En aquest sentit, queda molta feina per fer per canviar la percepció social d’aquest fenomen, i perquè sigui considerat una indústria cultural com la resta, generadora d’oportunitats educatives i econòmiques.

Els anomenats ‘Serious Games’, per exemple, són una gran eina d’aprenentatge: permeten millorar competències a l’escola o a casa, i fins i tot tractar trastorns i malalties. Estem parlant de vivències totals a nivell narratiu, estètic, psicològic i tecnològic, i tot plegat en un entorn amigable per a infants i joves. Són un instrument útil.

A Catalunya gaudim dels videojocs, però també els produïm. I els produïm des de molts àmbits, perquè una sola proposta és el resultat d’un treball conjunt entre molts àmbits vinculats a la creativitat. El videojoc, com l’òpera, és de les poques arts que aplega llenguatges tan variats com la música, les arts visuals o la narrativa. De fet, al nostre país més del 40% de professionals d’aquest sector es dediquen a tasques vinculades a la cultura: art 2D i 3D, disseny de joc, animació 2D i 3D, disseny d’interacció, disseny narratiu i so i música.

Un sector rellevant de l’economia digital

Els videojocs són indústria. Un sector rellevant de l’economia digital amb una llarga cadena de valor que no para de créixer. Segons el Llibre Blanc del Videojoc a Catalunya 2021, a casa nostra comptem amb 200 empreses desenvolupadores de videojocs, que ocupen més de 4.000 professionals, que facturen més de 550 milions d’euros i que han crescut un 70% en només 5 anys.

Tant és així, que el videojoc fet a Catalunya concentra més del 50% de la indústria de tot l’Estat espanyol, en un cas força excepcional de fortalesa per part d’un ecosistema industrial, econòmic i professional. Aquest lideratge, a més, es fa notar en la formació de professionals. I és que la creació de nou talent per a aquest ecosistema evoluciona encara més ràpid: Catalunya té 37 formacions de videojocs en FP i 8 universitats que imparteixen 13 estudis superiors de videojocs.

I tot plegat només acaba de començar. Perquè amb la posada en marxa de la nova legislatura, el Departament de Cultura –juntament amb altres 7 departaments del Govern català– s’ha compromès a sistematitzar i consolidar amb el sector les polítiques encaminades a enfortir l’ecosistema català del videojoc. De fet, enguany el departament liderat per la consellera Natàlia Garriga impulsa el saló SAGA, el primer del gaming en llengua catalana.

L’any 2019 es va posar en marxa la Taula del Videojoc, l’espai de concertació i treball entre el sector i la Generalitat de Catalunya. Enguany la Taula ha presentat una bateria de 60 actuacions per accelerar el posicionament social i estratègic del videojoc a Catalunya, un pla d’accions complet que aplega totes les dimensions d’interès per a l’ecosistema català del videojoc, com la creació de recursos a disposició de les empreses, l’organització de trobades entre els i les professionals del sector, el foment del talent al territori amb programes d’incubació, l’impuls d’un programa de mentories per a la professionalització i la internacionalització, o la millora dels plans d’estudis universitaris i de la Formació Professional dual i contínua.

El videojoc a Catalunya és present i és futur. La nostra indústria crea productes de qualitat de referència internacional, i el seu paper serà fonamental perquè oferirà continguts i eines a molts àmbits de la societat. El videojoc és molt més que un joc. Sí, el videojoc és cultura!