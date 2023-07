Directe | El poder judicial i el monopoli de la informació en la primera jornada de la UPEC

Estat judicial versus democràcia. Amb una conferència amb aquest contundent títol, tota una declaració d’intencions, arrenca aquest dimecres al matí, a les 9.30 hores, la XIX edició de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), que porta el lema La política, o la fas o te la fan. Aquest any, la UPEC vol abordar els perills i amenaces per a la democràcia que hi ha al món actual. Les jornades comencen aquest matí i hi haurà ponències matí i tarda. Demà, dijous, hi haurà també debats tot el dia i divendres, últim dia de sessions, es clouran al migdia. Els col·loquis i xerrades –aquí podeu veure el programa complet– es fan a la sala de CCOO a la Via Laietana, 16, però es podran seguir aquí en directe, per streaming.

Les xerrades i conferències d’aquest dimecres, 5 de juliol

9.30 hores | Salutació i benvinguda de Javier Pacheco, secretari general CCOO Catalunya, Camil Ros, secretari general UGT Catalunya i Jordi Serrano, rector de la UPEC.

9.45 hores | Conferència inaugural: Estat judicial versus democràcia, per Ernesto Ekaizer, escriptor i periodista. Autor d’El rey al desnudo. Moderació: Sara González, El Periódico.

12 hores | Els perills per a la democràcia: El monopoli de la comunicació

Col·loqui amb Carme Verdoy, periodista a Mèdia.cat; José Manuel Perez Tornero, periodista i catedràtic de la

UAB, expresident de RTVE; i Gemma Garcia, periodista a La Directa. Moderació: Quico Sallés, El Món.

16 hores | Vivir sabroso: el retorn de l’esquerra llatinoamericana

Col·loqui amb Jess González (Colòmbia), diputada per ECP al Parlament de Catalunya; Maria Dantas (Brasil), diputada per ERC al Congrés de Diputats; i Beatriz Silva (Xile), diputada pel PSC al Parlament de Catalunya. Moderació: David Miró, diari Ara.

18.30 hores | Llibertats i poder: hackers, feministes i ofendiditos

Col·loqui amb Lucía Lijtmaer, periodista, autora de l’assaig Ofendiditos i codirectora del podcast Deforme Semanal i Efraín Foglia, dissenyador en interaccions digitals, investigador i membre de Guifi.net. Moderació: João França, periodista.

El programa per a dijous, 6 de juliol

9.30 hores | Els perills per a la democràcia: el capitalisme feudal

Col·loqui amb Sindy Cardona, que va ser sindicalista de CCOO a Amazon al Prat del Llobregat; Fonsi Loaiza, periodista i autor de Florentino Pérez. El poder del palco; i Ekaitz Cancela, periodista i autor de Despertar del sueño tecnológico. Moderació: Vicent Partal, Vilaweb.

12 hores | Una agonia que no s’acaba: la violència masclista

Col·loqui amb Laia Rosich, directora general per l’Erradicació de les Violències Masclistes; Alba Alfageme, psicòloga i assessora del Departament d’Interior; i Patsilí Toledo, jurista i consultora en gènere, justícia i drets humans. Moderació: Laura Aznar, Crític.

16 hores | Els perills per a la democràcia: com plantar cara al feixisme

Col·loqui amb Miquel Ramos, periodista especialitzat en extrema dreta, autor d’Antifeixistes; Helena Castellà, politòloga experta en extrema dreta; i Manuel Cruz, senador i catedràtic de filosofia contemporània a la UB, autor, entre d’altres, de

Democracia. La última utopia i El gran apagón. Moderació: Ferran Casas, de Nació.

18.30 hores | L’esclavisme i Catalunya

Col·loqui amb Albert Portillo, doctorand en republicanisme català del segle XIX, coautor de L’arbre de les llibertats; Vivi Alfonsín, escriptora i activista a Regularización Ya i autora de Mundo zurdo; i Gustau Nerín, antropòleg i historiador en estudi del colonialisme espanyol a l’Àfrica, autor, entre d’altres de Traficants d’ànimes: els negrers espanyols a l’Àfrica.

Moderació: Maria Coll, Sàpiens.

Sessió de cloenda, divendres, 7 de juliol

9.30 hores | Les esquerres al rescat de la democràcia

Debat amb Ferran Pedret, secretari primer de la Mesa del Parlament de Catalunya (PSC); Pilar Vallugera, diputada al congrés (ERC); Gerardo Pisarello, diputat al Congrés (ECP); i Mireia Vehí, diputada al Congrés de Diputats (CUP). Moderació: Neus Tomàs, eldiario.es.

12 hores | El perill de deixar de córrer riscos

Conferència de cloenda amb Clara Serra, filòsofa, investigadora i autora del llibre Alianzas Rebeldes. Entrevista a càrrec de Júlia Trias, politòloga.

13.30 hores | Lliurament dels premis UPEC

Recullen els Premis UPEC:

· Fundació Arrels.

· Àngels Ollé, neta de Francesc Comas (Paronas)