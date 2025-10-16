El Palau de la Música Catalana inaugura la temporada i el cicle Palau 100 amb quatre concerts excepcionals el mes d’octubre i un més a principis de novembre. Palau 100 és el cicle emblema del Palau, que reuneix a Barcelona directors, formacions i solistes internacionals de primer nivell.
Aquesta temporada 2025-26, el cicle oferirà 12 concerts més, a més de 5 extraordinaris, amb formacions de prestigi com l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, la London Symphony Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra, l’Staatskapelle Dresden i la Budapest Festival Orchestra, entre d’altres.
També hi participaran alguns dels directors més aclamats del panorama internacional, com Teodor Currentzis, Simon Rattle, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Iván Fischer i Zubin Mehta, i intèrprets excepcionals: les violinistes Anne-Sophie Mutter i Janine Jansen, els pianistes Yuja Wang i Seong-Jin Cho, el violoncel·lista Kian Soltani.
Trio excepcional al Palau: Mutter, Bronfman i Ferrández
El concert inaugural de la temporada tindrà lloc el 20 d’octubre i comptarà amb un trio excepcional format per la violinista Anne-Sophie Mutter, el pianista Yefim Bronfman i el violoncel·lista Pablo Ferrández – reconegut com un dels solistes internacionals més rellevants, guardonat amb la Beca Pau Casals (2012).
Junts interpretaran dos dels trios de cambra més cèlebres: el Trio núm. 7 en Si bemoll major, op. 97 “Arxiduc” de Beethoven, i el Trio en La menor, op. 50 de Txaikovski.
Es tracta d’un concert de cambra de petit format però gran intensitat emocional, que celebra el poder de la música compartida i l’excel·lència interpretativa, elements que defineixen la temporada musical del Palau.
Currentzis i musicAeterna tornen amb Händel al Palau
Dimarts 21 d’octubre, Teodor Currentzis i la seva formació musicAeterna amb programa dedicat a Händel, reflectint la passió del director pel compositor.
Currentzis, reconegut pel seu enfocament únic i l’autenticitat de les seves interpretacions, és considerat un enfant terrible del panorama musical actual, capaç de captivar el públic amb versions emocionants, dinàmiques i que no deixen ningú indiferent.
El concert oferirà un recorregut apassionat per l’univers händelià, alternant àries, cors i fragments orquestrals de les obres més significatives del compositor: des de l’exuberància barroca de Música aquàtica fins a les òperes Theodora, Giulio Cesare iOrlando. Una oportunitat per redescobrir Händel des d’una perspectiva avantguardista, guiats per una de les batutes més poderoses, magnètiques i personals de l’escena internacional.
Herreweghe dirigeix les simfonies més emblemàtiques de Beethoven
El dijous 23 d’octubre, Philippe Herreweghe torna al Palau al capdavant de l’Orchestre des Champs Élysées, continuant la sèrie de concerts monogràfics dedicats a Beethoven iniciada la temporada passada. En aquesta vetllada, el director belga presentarà dues de les simfonies més emblemàtiques del compositor: la Cinquena Simfonia i la Simfonia núm. 6 “Pastoral”, que recrea amb lirisme, llum i detall naturalista un autèntic paisatge sonor.
Mao Fujita i la Royal Philharmonic al Palau: virtuosisme i emoció
El mes d’octubre excepcional al Palau de la Música Catalana es tancarà el dilluns 27 amb la visita de la Royal Philharmonic Orchestra, una de les grans formacions de Londres, sota la direcció del seu titular, Vasily Petrenko. Al costat de l’orquestra, actuarà el jove pianista japonès Mao Fujita, considerat una de les grans revelacions del piano actual, en un programa ple de grans emocions i paisatges sonors inoblidables.
Fujita interpretarà el Concert per a piano de Grieg, un dels grans concerts de la història, ple de frescor romàntica, lirisme i virtuosisme lluminós. La vetllada continuarà amb la Simfonia núm. 2 de Sibelius, una obra èpica que s’ha convertit en un símbol del simfonisme finlandès.
Vengerov i Chung porten Txaikovski i Stravinsky al Palau
El novembre arrenca amb un programa que uneix dues obres icòniques de la música: el Concert per a violí de Txaikovski i La consagració de la primavera de Stravinsky. Dues partitures que representen mons oposats —el lirisme apassionat del Romanticisme i l’energia primitiva del segle XX— i que reflecteixen moments de profunda transformació cultural.
El virtuós Maxim Vengerov, una de les figures més admirades del panorama violinístic actual, donarà vida al concert de Txaikovski. A la segona part, el mestre Myung-Whun Chung dirigirà la prestigiosa Orquestra Filharmònica de Tòquio en una interpretació vibrant de La consagració de la primavera, una autèntica revolució sonora que, des del seu primer acord, va sacsejar els fonaments de la música occidental.
Cinc concerts, cinc experiències inoblidables. Des del virtuosisme intimista d’Anne-Sophie Mutter, Yefim Bronfman i Pablo Ferrández, passant pel lirisme i la força de Beethoven amb Philippe Herreweghe, fins a l’audàcia interpretativa de Teodor Currentzis amb Händel i la frescor romàntica de Grieg amb Mao Fujita i la Royal Philharmonic Orchestra, sense oblidar l’energia revolucionària de Txaikovski i Stravinsky amb Maxim Vengerov i Myung-Whun Chung, aquest inici de temporada al Palau de la Música Catalana confirma la seva aposta per la música d’excel·lència i la diversitat sonora. Una celebració del talent internacional que promet emoció, descobriment i experiències musicals que perduraran en la memòria del públic.