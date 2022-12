Caixa Regal Òpera del Liceu: una vetllada inoblidable i molt més

El Gran Teatre Liceu celebra el seu 175è aniversari i per compartir aquesta fita històrica amb tots els amants de la música ha creat el millor regal possible per a aquestes festes de Nadal: una Caixa Regal Òpera que permetrà a la persona que rebi l’obsequi gaudir d’una vetllada inoblidable per a dues persones i encara molt més.

Tot el que conté la Caixa Regal

Codi regal bescanviable per dues entrades per a una òpera o bé per a un espectacle de dansa

Localitats a les millors zones del Teatre: zones 2, 3 i 4 (en els espectacles de dansa, zones 1 i 2)

Inclou una subscripció gratuïta a la temporada digital del Liceu amb 5 òperes seleccionades per veure quan i com vulguis, des de casa teva (per valor de 60€). Més informació sobre Liceu+LIVE

La Caixa Regal Òpera té un preu de 195€ i està disponible per comprar online (enviament a domicili amb Mailboxes per 8€) i a les taquilles del Gran Teatre del Liceu.

Et garanteixen que arribarà a temps per Nadal o Reis

La Caixa Regal Òpera ja és a la venda i hi ha un compromís en ferm per part del Liceu per garantir-te que la rebràs a temps de fer el regal a la persona que tu vols el dia que tu vols.

De cara a Nadal, l’entrega està garantida el 23 de desembre per a totes les compres fetes fins dos dies abans, el 21 de desembre, a les 13 hores.

De cara a Reis, l’entrega es garanteix per al 5 de gener sempre que s’hagi fet la compra fins al dia 3 de gener a les 13 hores.

Què es podrà veure amb la Caixa Regal Òpera?

Aquest obsequi irrepetible que ha preparat el Liceu per al Nadal del seu 175è aniversari permetrà al receptor del regal triar entre 6 òperes i 3 ballets l’espectacle que podrà anar a veure en directe amb un acompanyant. I tindrà 47 funcions diferents per escollir el dia i hora que li vagi millor.

Els títols entre els quals podrà triar són:

Òpera

Tosca, de Puccini

Macbeth, de Verdi

7 Death of Maria Callas, de Marina Abramović

Manon, de Massenet

Parsifal, de Wagner

L’incoronazziona di Poppea, de Monteverdi

Dansa

Jungle book reimagined, de Akram Khan Company

Dido & Aeneas, de la Companyia Blanca Li

Coppél-I.A., de Les Ballets de Montecarlo/Jean-Christophe Maillot

I que més? Tot el que vulguis per veure des de casa

La Caixa Regal Òpera del Liceu també inclou una subscripció gratuïta a la temporada digital del Liceu, el Liceu+LIVE, que si la compressis a banda et costaria 60 euros.

En directe, 5 grans òperes de la temporada, amb la millor qualitat d’imatge i so:

Il trovatore, de Verdi

I trittico, de Puccini

Tosca, de Puccini

Macbeth, de Verdi (dirigida per Plensa)

Manon, de Massenet

La versió LIVE és en directe des de l’escenari del Liceu, amb imatge 4K HD i compartint el moment amb la comunitat Opera Lovers.

La versió Especial Editada de les cinc òperes (post Live) és amb visionats il.limitats durant la temporada i funcionalitats exclusives

A més a més, el Liceu+LIVE dona accés a tot el contingut de Liceu+, la plataforma audiovisual oberta a tothom: temporada artística, podcasts, entrevistes, rodes de premsa i òperes d’altres temporades que es publicaran puntualment.