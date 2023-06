La Banda Municipal de Barcelona prepara una nova temporada de “revolta cultural”

“Les revolucions, totes acaben / en un fracàs, però, així i tot, cal fer-les”. Aquest vers del poeta Joan Margarit és presentat per la Banda Municipal de Barcelona (BMB) com la frase que concentra l’esperit amb què afronta la temporada 2023-24, que podeu consultar completa aquí, aquesra formació musical de la ciutat, fundada el 1886 i resident de L’Auditori des del 2007. “Seguim treballant pel poder de la banda en la revolta cultural del segle XXI”, afegeixen per deixar clar el missatge. Sota l’actual direcció de José R. Pascual-Vilaplana i amb Salvador Brotons com a principal director convidat, la BMB, com a “agrupació compromesa amb la societat que l’envolta, partícip del seu temps i protagonista activa de l’escena musical barcelonina”, prepara un programa de luxe amb solistes com ara Paquito D’Rivera, Sérgio Carolino, Judith Jáuregui, Maria Hinojosa, Juan Manuel Gómez, Blai Gumí i grups com ara Calefax Reed Quintet, Barcelona Clarinet Players o el quintet de metall Spanish Brass (Premio Nacional de Música 2020).

Altres directors com Nacho de Paz, Pilar Jurado, Manel Valdivieso, Björn Bus i Johan de Meij també participaran en aquest programa. De fet, Johan de Meij serà el protagonista del Retrat d’artista de la temporada. I se celebrarà el 90è aniversari de la mestra francesa Ida Gotkovsky, una de les figures més rellevants de la composició per a banda de tots els temps. La Banda Municipal de Barcelona també es farà ressò del primer centenari d’una peça mítica: Rhapsody in Blue, de Georges Gershwin. I començarà una col·laboració amb el projecte El cor canta i estrenarà noves partitures per a banda de Paquito D’Rivera, Albert Guinovart, Johan de Meij, Pilar Jurado, Jordi Flaquer, Albert Gumí i Pedro Ortiz.

Amb aquest programa per a la temporada 2023-24, la Banda Municipal de Barcelona vol donar continuïtat a la seva llarga història i trajectòria, que també ha estat evolució i que ha acompanyat la història de la ciutat i de Catalunya. “La Banda Municipal de Barcelona és una institució indispensable per entendre la història de la música a Catalunya. El seu paper ha anat més enllà de la programació de concerts i de la participació en actes oficials, ha estat garant de la divulgació musical posant als seus faristols les millors obres de la història”, expliquen els responsables de la formació. També tenen un record per a Joan Lamote de Grignon, la figura que va ser clau per convertir la BMB en una formació ambiciosa i de referència a escala internacional. De fet, Richard Strauss la va dirigir, ara fa gairebé un segle. Des que es va integrar a L’Auditori, aquesta projecció internacional encara s’ha potenciat més.

Concert de Nadal i de Cap d’Any, dues cites ineludibles

En la temporada també destaquen, com és habitual, el Concert de Nadal i el de Cap d’Any, espectacles de la màxima popularitat i tradició. El de Nadal, dirigit per José R. Pascual-Vilaplana, serà una selecció de músiques originals per a orquestra d’instruments de vent escrites a finals del segle XX i principis del XXI, majoritàriament de compositors anglosaxons: obrirà el concert, per exemple, el britànic Philip Sparke, amb la seva Celebration. De fet, totes les peces tindran un caràcter festiu.

L’actriu Carlota Olcina participarà en el Concert de Nadal de la Banda Municipal de Barcelona / L’Auditori

I, com que inclourà la primera audició de Dark Life of the Night Girl, l’obra per a narrador i banda de la compositora Theresa Martin que explica la història d’una noia amb una rara malaltia a la pell que li impedeix sortir al sol: serà el moment de veure en escena l’actriu Carlota Olcina. I en el concert de Cap d’Any, una cita ineludible, Salvador Brotons, antic director titular de la BMB, es posa al capdavant de la formació per a aquesta vetllada, que se celebra el 30 de desembre a les 19 hores. En aquest concert no hi faltaran les imprescindibles melodies i ritmes vienesos, peces de Franz von Suppé, amb l’obertura Matí, tarda i nit a Viena, i de Johann Strauss fill, amb la polca De cacera! i els valsos Veus de primavera i Vals de l’emperador.

Celebració dels 25 anys de L’Auditori

Aquesta programació de la BMB coincideix, a més, amb la celebració dels 25 anys de L’Auditori durant la temporada 2023-24. Segons el recompte que n’ha fet la institució, en aquestes cinc dècades s’han fet 10.520 concerts, que han sumat un total de 8.567.441 espectadors. Per a la celebració d’aquest aniversari, L’Auditori ha fet una aposta per la difusió del patrimoni musical català. Per això, l’actual director titular de l’orquestra simfònica OBC, Ludovic Morlot ha incorporat a cadascun dels seus programes obres d’autors catalans de referència, com ara Baltasar Samper, Frederic Mompou, Josep Soler, Jordi Cervelló, Xavier Montsalvatge, Eduard Toldrà i Joan Lamote de Grignon, entre d’altres. L’Auditori també recordarà del seu concert inaugural amb la fanfàrria de Joan Guinjoan, com a obertura de la temporada, com es va fer durant l’estrena de la Sala 1 en el que va ser un concert històric.

Com a representants dels nous repertoris que han de garantir el futur de la música clàssica catalana es comptarà amb obres de diversos autors que han rebut encàrrecs per estrenar peces en la nova temporada: es tracta de Josep Maria Guix, Oriol Saladrigues, Núria Giménez Comas, Joan Magrané, Octavi Rumbau, Raquel García-Tomás, Salvador Brotons i Hèctor Parra.

Consulta la programació de la temporada 23-24 de l’Auditori a auditori.cat