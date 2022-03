Antich alerta que el futur del català “també es juga a l’audiovisual”

‘Sintra III’, d’Ivan Casajús i Aitor Echevarría, i el documental ‘Vull ser pastora‘, de Maria Velasco Bech, s’han alçat guanyadors a la sisena edició dels Premis VOC Versió Original en Català 2022, un certamen organitzat per Òmnium Cultural. Durant la gala, el recentment nomenat president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha alertat que el futur de la llengua “també es juga a l’audiovisual”. “El talent i la voluntat hi són, però calen més recursos”, ha avisat abans de donar pas a una classe magistral de la mà de la directora Neus Ballús i el documentalista Víctor Kossakovskyi.

Antich ha advertit que l’audiovisual en català passa per un “moment greu” i ha reiterat que tenir “un Estat a la contra” no facilita les coses. “Treballa per minoritzar la llengua catalana fins a convertir-la en irrellevant”, ha denunciat abans d’afegir que la cultura “continua estant relegada als marges de les inversions públiques”.

Aquest certamen d’Òmnium té per objectiu estimular la producció de continguts audiovisuals de qualitat en llengua catalana, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic. Per això reconeixen els millors curtmetratges, websèries i videoblogs fets en català.

Els guanyadors

‘Sintra III’ s’ha alçat com l’obra guanyadora per la “fantàstica recreació del moment històric” i la qualitat interpretativa dels actors. El protagonista de la història és l’Òscar, que recorda constantment la seva parella Helena, que va morir. Durant un viatge punxa una roda i al canviar-la veu una caixa plena de cintes de casset de l’Helena. El curtmetratge està produït per Bastian Films i té una durada de setze minuts.

L’altre guanyador de la nit ha estat el documental ‘Vull ser pastora’, de Maria Velasco Bech, que retrata la història d’una pastora de vuitanta anys que cada dia pastura el seu ramat a l’Empordà. La duresa de l’ofici no la fa desistir i viu el dia a dia amb energia. El jurat ha valorat la “capacitat de mostrar un Empordà diferent” a través d’una “fantàstica plasticitat”.