Andreu Claret, Premi Ramon Llull per ‘París érem nosaltres’

El periodista i escriptor Andreu Claret ha guanyat el XLIII Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb l’obra París érem nosaltres (Columna), que es publicarà l’1 de març. El llibre explicat la vida d’un exiliat, fill de rabassaires, que s’enamora d’una noia i es refugia a França durant la Segona Guerra Mundial. El jurat, format per Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Núria Pradas, Gerard Quintana, Carme Riera i Emili Rosales, ha lloat l’ambientació històrica “excel·lent” de la novel·la, que té personatges “inoblidables” i contribueix a tancar les ferides que la guerra i l’exili van obrir en moltes famílies catalanes.

L’obra té l’edició compromesa en català, castellà i portuguès i l’editorial està explorant altres llengües. El guardó està dotat amb 60.000 euros i a l’edició d’enguany s’hi han presentat 59 obres originals i inèdites que el jurat va reduir fins a trobar cinc finalistes: Amor de ciutat de Francesc Barriga Pérez; Bespredel sense límits de Núria Borrut Mulet; L’home del billar de Ramon Reguant (pseudònim de l’obra finalment guanyadora); L’imperi de la terra de Marta Fornieles i Raimon Miranda; i Un cor fràgil de Mariana Permanyer (pseudònim).

Andreu Claret, guanyador del Premi Ramon Llull, amb el jurat del guardó / ACN

Una història que toca d’a prop el guanyador del Premi Ramon Llull

Claret s’ha mostrat “honorat” i “aclaparat” pel premi i ha reconegut que escriure París érem nosaltres ha estat un repte. El llibre té una dimensió “íntima” i “molt personal” per a l’escriptor, ja que explica la història del seu pare, de la seva mare i també de la seva família. “El llibre té un punt per a mi reparador, m’ha deixat en pau com a fill de l’exili i d’una família que va patir les contradiccions i misèries de la Guerra Civil i les guerres a Europa. La novel·la m’ha ajudat a anar fins al fons i comprendre coses que potser no havia entès. M’he sentit més en pau amb la mateixa història familiar”, ha relatat.

“La novel·la m’ha ajudat a refer ponts trencats de la meva família amb parts d’aquesta que havien desaparegut pel camí de l’exili. Espero que serveixi als milers de catalans que es van haver d’exiliar després de la Guerra Civil”, ha afegit.