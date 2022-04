Activitats de Setmana Santa del Museu de la Vida Rural

El Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla encara el període vacacional coincidint amb Setmana Santa amb diverses activitats de caire familiar. La proposta més destacada és l’elaboració d’un projecte d’art comunitari amb avis i nets i acompanyats del col·lectiu Ruta Gràfica, vinguts des de Mèxic. També s’ha programat Patufet, on ets?, una activitat que aproxima l’agricultura als infants, la proposta singular Cultura Ecològica per a famílies i una visita dinamitzada a l’exposició Generació [Re]. A més, el museu obrirà en el seu horari habitual de 10.30 a 18.30 h, també els dies festius 15 i 17 d’abril.

Coincidint amb les vacances escolars de Setmana Santa, el Museu de la Vida Rural acollirà de l’11 al 16 d’abril el col·lectiu mexicà Ruta Gràfica que dinamitzarà diversos tallers per tal d’elaborar una gran obra artística comunitària a partir de la tècnica del gravat. Per aquesta activitat, el museu fa una crida a avis i nets perquè s’hi inscriguin a i se sumin a la proposta de fer el “Gran Mapa del Temps” del poble, que serà l’obra que en sortirà.

Els dies 11, 12 i 13 es faran els tallers a l’MVR (amb un grup de matí i l’altre de tarda) i el dia 16 a les 12 h, es presentarà el resultat obert al públic i amb els participants. Ruta Gràfica MX és un projecte que s’inicia l’any 2016 amb la fusió́ del taller de gràfica El Tendedero (Luisa Estrada, Ciutat de Mèxic) i el col·lectiu Think Big Project (Guillem Font, Barcelona), amb l’objectiu d’acostar la gràfica a tots els públics, aportant experiències sensibles i creatives de forma col·lectiva.

La inscripció al taller es pot fer en línia des d’aquest enllaç o trucant al 977 87 05 76.

Patufet, on ets?, Cultura Ecològica i la visita dinamitzada a l’exposició Generació [Re], tres propostes familiars

D’altra banda, l’MVR ha preparat l’activitat Patufet, on ets? pels dies 15 i 17 d’abril a les 11 h. Amb el personatge del Patufet, els més petits descobriran com treballaven els pagesos per tal d’aproximar-se al món de l’agricultura. D’aquesta manera, les famílies participants investigaran d’on venia el que menjaven els nostres avis i besavis: el pa, el vi i l’oli, elements centrals de la nostra dieta mediterrània. Recuperant els valors imprescindibles que regien la seva feina: l’esforç, l’estalvi, la previsió, el no llençar res… I, sobretot, el fet de tenir cura de la terra. La visita temàtica recorrerà part de l’exposició permanent del museu per acabar a l’hort agroecològic del mateix museu.

També el dissabte 16 d’abril a les 10.30 h del matí, hi ha programada la proposta familiar Cultura Ecològica. L’activitat contempla una visita al museu per explicar, a través del joc, la interacció i dinàmiques artístiques, com vivien i treballaven els nostres avis i àvies en el món rural. A més, d’una inserció a l’hort i jardí etnobotànic del museu per entendre com es conreen alguns aliments de manera ecològica i sostenible. Després, guiats per l’expertesa de Drac Actiu, les famílies aniran fins a l’entorn del Castell de Riudabella on descobriran el fascinant món de les abelles per aprendre per què aquests insectes tenen un paper determinant per al nostre ecosistema.

El mateix dissabte 16 d’abril, però a les 17 h, s’ha programat una nova sessió de visita dinamitzada a la nova exposició de producció pròpia del Museu, Generació [Re].

Tant per a l’activitat Patufet, on ets?, Cultura Ecològica com per a la visita dinamitzada a l’exposició cal inscripció prèvia a través de la web o trucant al 977 87 05 76.

L’MVR obre els festius 15 i 17 d’abril

El Museu de la Vida Rural, situat a l’Espluga de Francolí, romandrà obert de dimarts a dissabte: de 10.30 a 18.30 h. També el divendres 15 i el diumenge 17 d’abril. A més de l’exposició permanent, es podrà visitar l’exposició temporal l’exposició «Generació [Re]. Continuïtat o canvi?» La mostra produïda per l’MVR es va inaugurar el passat 4 de març i fa un paral·lelisme del context actual de crisis interconnectades, el que anomenem sindèmia, amb la plaga de la fil·loxera de fa més de 150 anys.