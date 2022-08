30 anys de Schubertíada, un festival pioner a Catalunya que triomfa al món

La Schubertíada està d’enhorabona perquè compleix 30 anys de música a Vilabertran. Aquest festival de música clàssica es reivindica com a pioner a Catalunya en fer que la cançó poètica esdevingui una part essencial de la vida cultural del país. Les Schubertíades eren les trobades del compositor Franz Schubert amb els seus amics. Totes les reunions acabaven amb el músic assegut al piano mostrant les noves composicions als seus crítics més fidels. Amb aquest esperit Jordi Roch, president de la fundació Franz Schubert, va decidir crear aquest festival a Catalunya, que any rere any guanya prestigi i reconeixement internacional.

El festival combina la presentació de grans mestres i joves músics i ofereix fins a 23 concerts. D’aquests, 19 es fan a Vilabertran, 1 a Castelló d’Empúries i 3 matinals a Vilajuïga. La intenció del festival és reivindicar valors com la tradició, el rigor i l’excel·lència, i això es trasllada tant als músics com al públic, que és fidel al festival.

Els anys de la Covid no li han restat força, més aviat al contrari. “Vam fer el festival com si no hi hagués Covid, perquè vaig pensar que com es fa amb públic reduït, assegut i amb mascareta, no tenia per què no fer-se”, explica Roch, que destaca que el festival treballa per a “la immensa minoria”.

El naixement de la Schubertíada i com va aterrar a Catalunya

Arreu del món hi ha molts països que fan Schubertíades, però a Catalunya el festival va néixer gràcies a la iniciativa de Roch. En aquell moment, explica, es celebrava el festival de l’Empordà, organitzat per Joventuts Musicals. Davant el declivi d’aquest festival, Roch va creure que s’havia de muntar alguna cosa que pogués conviure amb el gran festival de Perelada. “Vaig caure que no hi havia cap Schubertíada a Catalunya i així va néixer”, explica.

Les Schubertíades cultiven música de Schubert i altres composicions per quartet de corda i piano. En el cas del català, és un festival que enlloc de practicar la composició d’una òpera busca l’essència de la música per crear un públic interessat i fidel. Això és el que més atrau els músics que hi participen. “Creuen en nosaltres i venen any rere any tot i deixar de fer altres coses que els donarien més diners”, celebra el fundador d’aquest festival de prestigi internacional. “Els músics no volen fallar a Vilabertran perquè saben que és un dels públics més interessants d’Europa”, insisteix abans d’afegir que això dona “coherència i cohesió” a la Schubertíada.

Músics de renom per celebrar el 30 aniversari

Els músics que enguany participaran en els concerts de la Schubertíada són els següents:

Matthias Goerne

Christoph Prégardien

Andrè Schuen

Marlis Petersen

Julie Fuchs

Johannes Martin Kränzle

Juliane Banse

Julia Kleiter

Wolfram Rieger

Julius Drake

Malcolm Martineau

Daniel Heide

Francisco Poyato

Konstantin Krimmel

Manuel Walser

Catriona Morison

Ema Nikolovska

Johanna Wallroth

Roger Padullés

Ammiel Bushakevitz

Akemi Murakami

Aquest conjunt de noms fan que la Schubertíada sigui un festival tan reconegut, perquè és complicat trobar tants bons músics en un mateix festival arreu d’Europa. A més, el seu repertori fa gala de la riquesa, diversitat i equilibri de la música clàssica. Pel que fa a l’àmbit instrumental, destaquen tres grans sonates per a piano de Mozart que estan en desús als recitals. També s’hi podran escoltar partites per a violí de Bach, L’art de la fuga de Bach en formació de quartet de corda; i un homenatge al gran compositor rus Aleksandr Skriabin combinat amb obres mestres de Frederic Chopin.

Pel que fa a la cançó poètica s’hi trobarà una gran presència de Schubert, que dona nom al festival, juntament amb Wolf, Schumann, Garreta, Toldrà, Serra, Strauss, Grondahl, Fauré, Poulenc, Korngold, Mahler, Brahms, Klein i una reforçada presència de ballades i lieder de Carl Loewe.

Commemoració de l’aniversari i homenatge als sanitaris

Aquesta edició serà especial perquè commemorarà el 30 aniversari del festival amb els artistes i el repertori preferits de Roch. Així, hi participaran la soprano Julie Fuchs, la mezzo Ema Nikolovska i el baríton Matthias Goerne, així com els pianistes Daniel Heide, Wolfram Rieger i Alexander Schmalcz.

També es farà un homenatge als sanitaris que també ho vol ser a Roch, que és metge de professió a banda de fundador del festival. “Han recordat que en un moment complicat els vaig donar una solució que des del moment va interessar i agradar, i han volgut celebrar-ho fent-me un homenatge com a metge”, celebra el fundador de la Schubertíada.

Tots els concerts els gravarà Catalunya Música i cinc dels recitals sortiran a la programació de l’Euro Summer Radio Festival de la Unió Europea de Radiodifusió (UER).

Beques de suport als talents europeus

Per últim, cal destacar que la fundació vol combatre la precarització dels músics més joves a través d’un nou programa de beques de suport als joves talents europeus. S’anomena Lied the future i pretén refundar i potenciar l’Acadèmia de la Schubertíada -que té seu a Figueres- en un procés que ha de culminar el 2023.