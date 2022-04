080 Barcelona Fashion: tot a punt per a l’emissió dels ‘Fashion Show Films’

080 Barcelona Fashion, el certamen de moda que impulsa la Generalitat a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), comença la seva 29ª edició, que tindrà lloc del 5 al 8 d’abril novament en format digital. Els Fashion Show Films dels 22 dissenyadores, dissenyadors i marques participants, que s’emetran del 6 al 8 d’abril, es van gravar del 15 al 19 de març al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), obra de l’arquitecte nord-americà Richard Meier.

El 080 Barcelona Fashion es reitera com una plataforma oberta multidisciplinar, amb vocació internacional i compromís cap a la sostenibilitat, on es fan visibles la creativitat, el disseny i la innovació a través de la diversitat dels creadors i marques de moda que hi participen. Clearpay, el mètode de pagament ajornat en el sector de la moda, torna a ser el patrocinador principal del 080 Barcelona Fashion.

Com a tret de sortida a aquestes tres jornades d’emissions dels Fashion Show Films, el dia 5 d’abril se celebrarà la Première de 080 Barcelona Fashion al Convent dels Àngels, amb La Roca Village com a patrocinador principal, seguint amb seu el compromís de recolzar el talent emergent i contemporani en disciplines com la moda, l’art i el disseny. Una trobada entre dissenyadores i dissenyadors, models i perfils influents del sector de la moda que veuran en primícia un teaser dels continguts d’aquesta edició.

Del 6 al 8 d’abril, el públic podrà seguir l’emissió de tots els continguts a través del 080 TV, des de la mateixa web 080barcelonfashion.cat. Un front row virtual des d’on es podrà gaudir en primícia de les col·leccions de les dissenyadores, dissenyadors i marques, així com el 080 Fashion Thoughts, espai on els dissenyadors i marques d’aquesta edició dialoguen entre ells sobre temes i aspectes tant diversos del sector de la moda com la creativitat, el disseny, la sostenibilitat, la tecnologia, el metavers, entre altres. La programació també incorporarà la secció Behind the Scenes, on el públic podrà accedir a continguts inèdits de moda i bellesa, com ara el càsting, el backstage i el making of d’aquesta edició.

En els tres dies de l’esdeveniment es podran veure 22 presentacions de dissenyadores, dissenyadors o marques com:Lebor Gabala, The Artelier i The (real) García. Totes elles vestiran models que estan despuntant a nivell internacional, en un casting que destaca per la seva diversitat.

Firmes i dissenyadors seleccionats reflecteixen la riquesa del panorama creatiu actual i els múltiples models de negoci existents al sector del tèxtil i la moda, que inclou joves promeses i firmes catalanes de moda d’un segle d’història.

Programa Fashion Show Films

Dimecres, 6 d’abril de 2022

18.45 h Avellaneda

Avellaneda 19.00 h KM by Lange

KM by Lange 19.15 h Reveligion

Reveligion 19.30 h Escorpion

Escorpion 19.45 h Menchen Tomas

Menchen Tomas 20.00 h Custo Barcelona

Custo Barcelona 20.15 h The (real) García

The (real) García 20.30 h The Label Edition

Dijous, 7 d’abril de 2022

19.00 h Txell Miras

Txell Miras 19.15 h Eñaut

Eñaut 19.30 h Yolancris

Yolancris 19.45 h Victor von Schwarz

Victor von Schwarz 20.00 h Lebor Gabala

Lebor Gabala 20.15 h Tíscar Espadas

Tíscar Espadas 20.30 h Lola Casademunt by Maite

Divendres, 8 d’abril de 2022

19.00 h Paloma Wool

Paloma Wool 19.15 h Eiko Ai

Eiko Ai 19.30 h The Artelier

The Artelier 19.45 h Avec Studio

Avec Studio 20.00 h Is Coming

Is Coming 20.15 h Antonio Marcial

Antonio Marcial 20.30 h Simorra

En aquesta edició, com en les passades, i en col·laboració amb el Clúster de la Moda, també s’ha impulsat l’espai 080 Barcelona Connect, un lloc de trobada digital dedicada a compradors professionals per obrir noves oportunitats de negoci internacional per a les marques del sector català de la moda. L’esdeveniment, novament digital, va tenir lloc el 31 de març i va comptar amb la participació d’una vintena de marques catalanes de moda i desenes d’agents, distribuïdors, representants de plataformes d’e-commerce i perfils professionals amb alta capacitat de compra internacional.

Patrocinadors i firmes col·laboradores

Aquesta edició del 080 Barcelona Fashion compta amb la col·laboració de les següents marques patrocinadores i col·laboradores que donen suport al projecte:

Patrocinador principal: Clearpay (el mètode de pagament ajornat en el sector de la moda).

També són firmes patrocinadores: Kevin Murphy, La Roca Village. I participen com a col·laboradors: M·A·C Cosmetics, Garmin, Thuya Formació Professional, Thuya Professional Line, Rowenta, Me Barcelona, Font Vella, Ketonico, Cointreau i Westwing.