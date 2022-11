Twitter acomiada els seus 26 treballadors a l’Estat espanyol

Elon Musk ha entrat a Twitter arrasant. El nou propietari de la xarxa social continua amb els acomiadaments massius arreu del món i, ara, també han arribat a l’Estat espanyol. Des de divendres a la nit, la plantilla que la companyia té als Estats Units d’Amèrica, Europa i Àsia no ha deixat de reduir-se. Aquest diumenge, Twitter ha despatxat els 26 treballadors que té a l’Estat i l’acomiadament se’ls hi ha comunicat mitjançant un correu electrònic, tal com han denunciat els sindicats UGT i Comissions Obreres (CCOO), seguint així la mateixa línia que s’ha fet amb altres empleats des que el milmilionari sud-africà va adquirir la xarxa social.

El secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, ha remarcat que aquesta decisió és nul·la perquè “s’ha de fer com a acomiadament col·lectiu” i, per tant, implica un període de consultes, 15 dies de negociació i comunicar-ho a l’autoritat laboral. Per això, Álvarez està convençut que Twitter haurà de rectificar i readmetre els 26 afectats. El secretari general d’UGT ha aprofitat per reclamar que es recuperi l’autorització administrativa per als acomiadaments col·lectius. “La gent no pot estar tan desprotegida”, ha dit.

Elon Musk, propietari de Twitter | Europa Press

L’objectiu: despatxar la meitat de la plantilla

Elon Musk va completar la compra de Twitter fa poc més d’una setmana, el passat 28 d’octubre, per un valor de 44.000 milions de dòlars (uns 43.100 milions d’euros). Ho va anunciar a través de la mateixa xarxa social amb un missatge que anunciava: “L’ocell s’ha alliberat”.

El conseller delegat de Tesla i SpaceX va arribar a les centrals de la companyia, ubicades a San Francisco (Califòrnia), trepitjant fort perquè una de les primeres decisions va ser acomiadar els quatre principals executius de Twitter. Així, aquell mateix dia van haver de deixar els seus despatxos el conseller delegat, CEO, Parag Agrawal; el cap financer de la companyia, Ned Segal; la responsable legal i de polítiques, Vijaya Gadde; i l’advocat principal de la companyia, Sean Edgett.

Després d’això, Musk s’ha marcat com a objectiu acomiadar la meitat de la plantilla de la companyia arreu del món per retallar despeses. Així, ha encetat un programa de retallada de costos a Twitter amb 3.700 llocs de treball eliminats.

El ‘Chek blau’ ja és de pagament

Una altra de les mesures que ja ha fet efectives el nou propietari de la xarxa social és que la insígnia blava de verificació de perfil a Twitter passa a ser ara de pagament i es diu ‘Twitter Blue’. Les últimes actualitzacions de l’aplicació, disponible per a iOS als EUA, el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda i el Regne Unit ja tenen la possibilitat de pagar 7,99 dòlars. Els beneficis d’aquesta subscripció és que els usuaris tindran menys anuncis, podran pujar vídeos més llargs i tindran prioritat en el contingut. Es preveu que aquesta actualització arribi aviat a Catalunya.