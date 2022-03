La nova guerra mare-filla de ‘Com si fos ahir’ s’embolica

La telenovel·la diària de TV3 Com si fos ahir torna a tenir una guerra mare-filla per un afer sentimental i serà una de les trames principals en els capítols de la setmana que ve. Si la primera vegada el cas va ser al dura ruptura de la Sílvia (Montse Germán) amb la seva filla, Anna (Ángela Cervantes), per un home –que sortia amb la mare i es va embolicar amb la filla–, ara la baralla és entre la Noe (interpretada per l’actriu i cantant Elena Gadel) i la seva mare, la Mari Carmen (Teresa Urroz). I tot plegat també per un home, l’Albert (Albert Ribalta), però en un sentit molt diferent. En aquest cas, la trama que estan explotant els guionistes de la telenovel·la de la cadena de televisió pública catalana es basa en una pregunta clàssica mai resolta: l’amor té edat? I encara més: els fills tenen dret a opinar de la vida privada dels pares?

La Mari Carmen (Teresa Urroz) i l’Albert (Albert Ribalta) a ‘Com si fos ahir’ / TV3

El cas és que la Noe no suporta la relació que té la seva mare amb l’Albert, pare vidu d’un company de classe del seu fill Èric, net de la Mari Carmen. L’Albert és molt més jove que la mare de la Noe i, de fet, mantenien la relació en secret, fins que tot va saltar pels aires perquè la filla va espiar el mòbil de la mare. Per a la Noe, és imperdonable que la seva mare, quan només fa uns mesos que va morir el pare de manera traumàtica, estigui sortint amb un altre home, i que sigui tan jove.

La Noe: cop de porta a la Mari Carmen i escridassada a l’Albert

Aquesta setmana hem vist la Noe prohibint a la seva mare anar a buscar els nens a l’escola, tancant-li –literalment– la porta als nassos i escridassant l’Albert al mig del carrer.

La Noe (Elena Gadel) esbroncant l’Albert (Albert Ribalta) a ‘Com si fos ahir’ / TV3

Després de dies de dormir malament, i gràcies a la intervenció del Miquel, el seu marit (interpretat per l’actor Eduard Farelo), la Noe decideix oferir una treva d’allò més freda a la seva mare: li deixarà veure els nens si li promet que mai quedarà amb l’Albert quan ells hi siguin. Es tracta d’una petició cruel i molt difícil d’aplicar, entre d’altres coses perquè l’Èric no entendrà que la seva àvia de sobte es negui a anar a berenar amb l’Albert i el seu fill, Luca, amic seu de classe.

El que passarà la setmana que ve a la sèrie

A partir d’aquí, tot s’embolica encara més. I ja sabem algunes de les coses que passaran la setmana que ve en aquesta trama. Per no fer espòilers, ho explicarem molt per sobre: la dosi justa per fer un tastet dels pròxims capítols sense que perdre la intriga. D’entrada el que està clar és que serà un dels temes estrella de la setmana que ve: sortirà en tres dels cinc capítols programats.

La parella de moda de Com si fos ahir, per tant, pren encara més protagonisme, i acabarà arrossegant molts dels altres personatges. D’entrada, l’Abert pateix perquè veu que la Mari Carmen trontolla i pot ser que vulgui deixar la relació per la pressió que li fa la Noe. Aleshores ell busca desfogar-se amb el Quique (Biel Duran), que hi ficarà la Cèlia (Sara Espígul). Ara que aquesta parella havia trobat l’equilibri i la calma, la seva relació amb l’Albert –el fill del Quique també va a classe amb el Luca– i alhora amb la Noe –la Cèlia treballa amb ella a la consultoria del Miquel– els atraparà. I al final el mateix Miquel s’hi ficarà de ple per intentar fer recapacitar la Noe. Si volem saber on portaran aquests moviments, caldrà veure la setmana que ve sèrie estrella de TV3 –en antena dels del setembre del 2017– per descobrir-ho.