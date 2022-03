Apoteosi en un teatre ple: ‘El llop’ s’acaba amb l’entusiasme del públic

Entusiasme, llàgrimes a dojo, més entusiasme, més llàgrimes i una gran ovació. Així ha sigut l’apoteosi amb què s’ha acabat aquest dimecres El llop de TV3, el talent show que la cadena de televisió pública de Catalunya per muntar un Terra baixa dirigit per l’actor i director Àngel Llàcer, que també ha sigut el presentador del programa. En l’última entrega, titulada adientment Molta merda, els espectadors han pogut compartir amb la companyia amateur d’El llop el dia de l’estrena, de manera que han pogut veure i copsar les emocions viscudes durant les hores prèvies, els nervis dels minuts abans i el moment culminant, el de sortir a escena davant d’un teatre ple de gom a gom.

La sala era la platea del Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei, on havien estat assajant durant setmanes, un cop passada la fase de selecció dels actors amb els càstings i el laboratori de teatre que es va fer amb els 33 candidats finals, d’on van sortir els 11 escollits. A les butaques hi havia els companys del programa descartats durant els dies del laboratori, familiars dels membres de la companyia i molta gent de la professió, com ara les actrius Clara Segura, Marta Marco i Elena Gadel, els actors Enric Majó –el Manelic del 1981– i David Verdaguer, el director Oriol Broggi i la productora i expresidenta de l’Acadèmia del Cinema Català Isona Passola, entre molts d’altres.

Les cartes de la família hores abans de l’estrena de ‘Terra baixa’

El programa d’aquest dimecres, d’alt voltatge emocional, tenia tres parts: la de les hores prèvies a l’estrena; la de l’arribada del públic i representació de l’obra; i la post-estrena, amb comentaris dels espectadors i l’última trobada d’Àngel Llàcer, creador i director d’El llop, amb les seves criatures per acomiadar-se’n i deixar-les volar, el moment en què els ha recordat que ara els espera una gira per teatres de Catalunya i que, després, hauran de decidir si volen intentar la professionalització.

Les llàgrimes d’emoció han aparegut en les tres parts d’El llop final. En la primera, en què els actors han rememorat el que significa per a ells el teatre, quan van començar a fer-ne –amb delicioses fotos antigues incloses– i el que implica l’oportunitat de fer aquest Terra baixa gràcies a TV3.

Alexandra Olmo, protagonista del ‘Terra baixa’ de TV3, fent teatre de petita

Però les emocions han esclatat quan, un per un, ha anat passant per una trobada amb Àngel Llàcer en què el director els entregava una carta de la seva família per llegir en veu alta. No n’hi ha hagut gairebé cap que hagi pogut contenir les llàgrimes, i la majoria han plorat sense miraments, sanglotant, bàsicament perquè no podien evitar-ho. “El que tenim en comú la gent del teatre és la sensibilitat”, ha resumit a mode d’explicació la joveníssima Blanca Lasobras, de només 19 anys, intèrpret de la Nuri i una de les que ha plorat més.

L’actriu Blanca Lasobras, intèrpret de la Nuri del ‘Terra baixa’ de TV3, plora en l’últim programa d”El llop’, després de llegir la carta dels seus pares

Els moments finals al camerino i la funció: ‘Terra baixa’ aixeca el teló

Un cop passat el tràngol de pair totes aquestes emocions, ha vingut el de debò. Mentre al carrer els convidats anaven arribant en una posada en escena d’una estrena de primera categoria, amb catifa vermella inclosa –fúcsia, per ser exactes–, a dins els actors intentaven concentrar-se, repassar text i controlar els nervis. La visita de David Verdaguer al camerino ha sigut una sorpresa que ha agraït, i després han fet la clàssica rotllana agafats de les mans i han deixat anar el seu crit de guerra: “Ho sabem tot, toooot!”, una de les (poques) frases còmiques de Terra baixa. I ha arribat el moment.

El públic de l’estrena del ‘Terra baixa’ de TV3, dret, i els actors saludant al final de la funció

S’ha alçat el teló i ha començat tot. Els muntadors de les imatges enregistrades el dia de la representació, el 7 de febrer, han fet orfebreria, i això ha permès que els espectadors de TV3 tinguessin el privilegi de seguir la funció des de tres punts de vista sense perdre’s cap moment important de la funció. Veien que el que es representava a l’escenari, les reaccions del públic i el que passava entre bastidors. Fins que s’ha acabat la representació i hi ha hagut una gran ovació, amb el públic dret aplaudint i els actors saludant i ballant al ritme de la cançó Aviam què passa, de Rigoberta Bandini.

L’opinió dels professionals: “Inesperadament molt bo”

El tram final del programa, quan ja semblava que tot s’havia acabat, no ha sigut menys interessant. Perquè veure actors i directors de teatre professionals amb anys de carrera opinant sobre el que acabaven de veure ha valgut la pena. Tots han destacat “l’entusiasme” i el bon ambient que han vist en la companyia del Terra baixa de TV3. David Verdaguer, per exemple, ha destacat que ha vist “bones persones”.

Però Clara Segura –una gran dama del teatre català actual– ha anat més enllà i ha mostrat el seu entusiasme sincer quan ha dit que el resultat d’unes setmanes de feina amb una companyia amateur –que ni tan sols era companyia quan van començar, perquè els actors no es coneixien abans dels càstings– ha sigut “inesperadament molt bo”. Es pot dir, per tant, que el repartiment encapçalat per l‘Alexandra Olmo (Marta) i l’Àlecs Guixà (Manelic) ha mort el llop.