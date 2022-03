Relat esfereïdor dels corresponsals de TV3 a Ucraïna: “Ens van encanonar”

La guerra a Ucraïna està deixant imatges molt impactants, així com experiències duríssimes i inoblidables també per als corresponsals catalans que expliquen què hi passa des d’allà. TV3 ha volgut organitzar un programa especial molt emotiu amb periodistes de la cadena i també de Catalunya Ràdio, els que han compartit tot el que han viscut i sentit en una emissió que ha posat els pèls de punta. Els testimonis més commovedors els han explicat el Lluís Caelles i el Manuel Alías, que acaben de tornar a Catalunya després d’uns dies en primera línia que els marcaran per sempre.

Lluís Caelles i el seu company, Roberto Figueroa, van patir de valent quan uns milicians els van forçar a tallar la connexió en directe. Van fer que recollissin tot el material ràpidament i els van acompanyar a una comissaria. El Roberto reconeix que va patir pel Lluís, ja que va estar-se més d’una hora a dins mentre ell no tenia ni idea de què estava passant: “Va haver de donar moltíssimes explicacions sobre qui érem, què fèiem allà i quin era el nostre propòsit. Va aparèixer un comandant de les milícies, que ens va dir que havíem de passar per tres controls i a partir d’allà… bona sort”.

Aquesta no va ser l’únic moment angoixant que van patir. El Lluís ha explicat, per primera vegada, un problema que no va voler compartir a televisió per no espantar la seva família: “Estàvem editant els vídeos a l’hotel, van picar a la porta i vaig veure que el Roberto queia a terra. De sobte va aparèixer un escamot de soldats que ens van fer estirar a terra amb molta violència verbal i ens van tenir encanonats. Nosaltres repetíem que érem de premsa, però no ens feien cas i, mentrestant, anaven rebuscant per totes les nostres coses. Un dels periodistes que estava amb nosaltres parlava rus i van informar-lo que estaven buscant sabotejadors russos i franctiradors. Havien vist la nostra càmera al balcó i pensaven que podria ser una arma, així que van buidar-nos totes les maletes de mala manera. Quan van adonar-se que no érem periodistes, van marxar”.

Mentre vivien allò, els telèfons no paraven de sonar perquè estaven emetent el Telenotícies migdies i l’equip d’edició estava espantant en veure que no responien. Finalment, van poder entrar en directe uns minuts. Els van demanar que expliquessin el que havien viscut, però el Lluís va demanar quedar-s’ho en secret: “Els meus pares patien molt, encara que jo intentava parlar amb ells cada dia. Vaig demanar que em deixessin gestionar la situació amb ells abans d’explicar-ho. El problema va ser que el meu company ho va publicar a Twitter i el meu cunyat, que viu a Washington, se’n va assabentar i em va preguntar què havia pensat. Jo només podia pensar en el meu entorn… Ara en podem parlar perquè som aquí i estem bé, però en aquell moment hauria causat una angoixa enorme”.

El Manel Alías havia abandonat la corresponsalia a Rússia després de molts anys, però l’esclat de la guerra el va fer tornar. Acompanyat del seu càmera rus, l’Ilià Drobixevski, han explicat com va ser la seva cobertura en el front i a la regió de Donetsk. El català se la va jugar molt, el que reconeix que, vist en perspectiva, considera que va ser un error: “Val la pena arriscar-me tant? Jo sabia que no tenia cap context jugar-me-la més del compte perquè, al final, no pogués enviar la crònica. Aquest vídeo que es va fer tan famós té molts elements de mèrit i està molt ben treballada, però també té molta part d’atzar. Vam tenir molts problemes i vam patir molt… Aquesta potser no l’hauríem fet, ja que allà estàvem excessivament exposats i no calia. Ara bé, ens vam assabentar que sortiria un camió amb periodistes russos i van acceptar que els acompanyéssim perquè el nostre conductor havia treballat en mitjans russos i el coneixien. Ens van dir que el nostre cotxe no resistiria un punt del camí, però el conductor va arriscar-se i ho vam aconseguir”.

En el seu cas, el més interessant va ser que van explicar el que passava envoltats de periodistes i milicians de la banda prorussa… mentre que ells donaven una versió més aviat contrària a ells: “Aquest viatge ells creien que el fèiem per explicar que els habitants de la zona podrien viure bé gràcies a l’ajuda russa. No s’esperaven que acabés explicant el que passava d’una manera tan diferent”. La parella de periodistes van viure pluges de míssils, van topar-se amb camins tapats… I, fins i tot, van anar al cotxe amb militars que els van posar fusells automàtics carregats a les mans.

Tot això va espantar moltíssim el Manel, que reconeix haver passat uns dies molt complicats: “No he pogut treballar del tot bé perquè ha estat molt difícil separar-nos del trauma. El meu càmera tenia por de no poder cobrar, ja que no funcionaven les transferències, i pensava a veure si truquen el fill per anar a la guerra. Estàvem superats i a això li has de sumar estar dies sense menjar ni dormir bé. Penses que l’endemà no podràs fer el directe perquè t’ensorraràs… De fet, l’Ilià es va enfonsar moltes vegades. Per mi posar distància ha estat mot difícil. Se m’escapava de les mans i tenia por per la meva família política, que viu a Rússia. La meva dona ha patit per mi, pel seu país i per la seva família. Treballàvem amb problemes emocionals greus“.

L’Ilià Drobixevski ha explicat com van viure el moment en el que van veure’s enmig d’un atac molt violent: “Pensàvem que ja teníem prou material, però necessitava un parell d’imatges més de l’entorn. Va ser llavors quan vaig adonar-me que estava a punt de passar alguna cosa… Vaig engegar la càmera i vaig sentir la primera ràfega de trets. Tots ens vam estirar a terra. Les imatges mostren els militars corrents, però jo sabia que no valia la pena perquè l’atac seria dur. Només podia pensar en quant duraria allò… Sentia el Manel cridant de fons, preguntant-me si estava bé. No sabia com estaven els altres… En aquell moment pensava en la meva negativa a no tornar a cobrir una guerra, una promesa que vaig incomplir”.