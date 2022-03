Les germanes moteres d”El foraster’ de TV3 commouen Catalunya

La història de dues dones moteres i la seva amiga morta ha sacsejat els espectadors d’El foraster de TV3 aquesta setmana. El programa de la cadena de televisió pública catalana presentat per l’actor i director teatral Quim Masferrer ha visitat en aquesta ocasió Miralcamp, un municipi de 1.350 habitants de la comarca del Pla de l’Urgell. El programa ha tornat a tenir una audiència espectacular amb 486.000 espectadors i una quota de pantalla del 25%, molt a prop dia de rècord del Montmell, que va fer un 25,6%. I un dels fragments més entranyables ha sigut l’entrevista amb l’Esther i la Flor, dues germanes bessones moteres que han explicat el paper central que la moto i la carretera a la seva vida, amb la colpidora història que explica per què la moto de la Flor té nom de persona.

Segons ha explicat la Flor al foraster Quim Masferrer, amb emoció continguda, la moto que condueix es diu Txell per una raó molt concreta. El relat comença amb una història d’amistat molt profunda: la Flor i la Txell treballaven juntes i també compartien la bogeria per les motos, com la de l’Esther. Fins que fa un any i mig la Txell va morir. Però quan tots els espectadors creien que diria que va morir en un accident amb el seu vehicle preferit, va arribar el cop de puny a l’estómac: la Txell va trobar la mort treballant, en un accident laboral, i no pas amb el que molta gent considera una afició de risc, que és ser motard. Des d’aleshores, la Flor es va quedar la moto de la Txell i, ara, quan surten amb la moto l’Esther i la Flor, encara hi ha amb elles la seva amiga morta.

Les dues germanes, però, no han explicat només aquesta història trista. De fet, són dues dones vitals i alegres que s’han ficat a la butxaca els espectadors de TV3 explicant anècdotes amb rialles. L’Esther ha triomfat especialment amb el seu record de com el tió, als 18 anys, els va cagar la seva primera llicència de ciclomotor. “Va ser millor que la Nancy patinadora!”, ha confessat. I la seva germana encara ha aixecat el nivell de la conversa relatant que es va casar vestida de motera, amb botes de moto, i que el nuvi –ara marit– també anava amb el mateix tipus de vestit. “És que l’home ha de ser moter, eh!”, han advertit les germanes moteres.

La cartera del “bon rotllo” i el caminador que mai s’atura

La cartera Marta, de Miralcamp, repartint cartes amb ‘El foraster’ de TV3

Miralcamp, però, reservava més sorpreses i personatges per recordar per al foraster de TV3. Per exemple, el trio de tertulians hipercrítics, encapçalats per en Marquès, que Quim Masferrer ha trobat en un bar només d’arribar al poble. “Critiquem sempre l’Ajuntament, mani qui mani”, asseguraven. Després ha ensopegat amb una galeria de personatges tan variats com la Marta, la cartera del “bon rotllo” o el Ramon de cal Matacotxos, un home desacomplexat que confessa que el seu hobby és “no fer res” i admet que no sap la data de l’aniversari de la seva dona ni dels seus fills, i manté que es va casar el dia de Nadal del 1980 per recordar la data.

El veí caminador de Miralcamp, Jaume, a ‘El foraster’ de TV3

En el vessant de la comèdia, un altre personatge que ha triomfat a El foraster de Miralcamp ha sigut Jaume, el caminador. Un veí del poble que cada dia, des que es va jubilar fa set anys, surt a caminar i fa uns 17 quilòmetres diaris. Quim Masferrer l’ha hagut d’entrevistar sense baixar del cotxe, anant tant lent com podia per acoblar-se al seu pas, perquè el Jaume es negava a aturar-se per parlar-hi. “És que, si paro, perdo el ritme”, ha argumentat. També ha admès que és “molt tossut”. Però potser per això ha caminat més de 42.000 quilòmetres des que va plegar de treballar, uns 6.000 quilòmetres cada any.

Els “enginyosos” que faran voler el foraster amb avioneta

Amb aquesta energia, no és estrany que, en aquest poble del Pla d’Urgell, el foraster hagi acabat el programa amb una trobada digna dels invents del TBO. Es tracta de Pere i Pere, pare i fill, constructors d’una imponent avioneta vermella al pati de casa seva. Quan Quim Masferrer els ha preguntat si són enginyers, han demostrat una increïble capacitat de reacció: “No som enginyers, som enginyosos”, li ha etzibat Pere pare. I així és com el foraster s’ha acomiadat de Miralcamp: amb la promesa de volar amb els enginyosos el dia que els arribin els permisos que estan en curs per a la flamant avioneta.