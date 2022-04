Forta davallada de TV3 amb el segon capítol de ‘Cucut’

TV3 ha emès aquest dilluns el segon capítol de Cucut, la sèrie revelació de la temporada. Es tracta d’un thriller negre que presenta una història misteriosa que barreja un assassinat amb la desaparició de dos joves. La protagonista és la Sara, una noia de 15 anys amb un gran trauma que decideix fugir de casa. El tinent creu que aquesta fugida té relació amb la mort d’una altra noia, el cadàver de la qual apareix en el bosc del poble. Tot es complica quan el Pep, que sempre ha estat enamorat de la Sara, s’uneix a ella en el seu camí cap a París.

Per tal d’arribar-hi, en aquest segon capítol es veu com s’uneixen a la furgoneta d’un grup de música. L’Adrià, el guapo de la sèrie, ràpidament enamora la Sara i comencen una petita aventura que acaba traient a la llum un dels records més dolorosos de la protagonista. Tot va bé fins que els músics s’assabenten que la policia els està buscant, moment en el que decideixen separar els seus camins i la fugida dels joves de Trinquet es complica.

Els teleespectadors van seguir en massa la presentació dels personatges i l’inici de la història en el primer capítol, però aquesta setmana la sèrie no ha tingut tan bona acollida. De fet, el capítol més musical de Cucut ha perdut 5,2 punts de share; el que equival a més de 100.000 teleespectadors. Una forta batacada que no els va impedir ser líders de la franja, per això.

Certament, aquest va ser un capítol molt més pla que el primer. Van deixar caure que la Sara podria haver patit abusos sexuals, el que fins ara no se sabia, però la història no va avançar res més. La investigació tampoc no va fer grans avenços, ja que han detingut el pare de la Sara perquè sospiten d’ell però sembla evident que ell no hi ha tingut res a veure.

Maria Morera promociona l’emissió de Cucut | Instagram

De moment, sembla que TV3 haurà d’esforçar-se una mica més en la promoció de la sèrie si no volen continuar perdent audiència. Aquesta setmana no han triomfat tant com la passada, encara que també és habitual que el segon dia mai no faci tant com el dia de l’estrena. Caldrà esperar per veure si es tracta d’una davallada passatgera o si, en canvi, la sèrie no ha entusiasmat tant com s’esperaven.