El gag estripat d’Albert Pla sobre Feijóo i Pedro Sánchez a TV3

El cantautor Albert Pla ha participat en l’últim programa de la temporada del Col·lapse de TV3, presentat per Ricard Ustrell, i ha fet un gag sobre la possibilitat de sortir de festa amb Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, i, a preguntes del presentador, ha valorat una possible tornada del rei emèrit Joan Carles I.

Pla, que ha admès que aquest 23 de juliol no exercirà el seu dret a vot, ha ironitzat amb sortir de festa amb Sánchez i Feijóo i donar-los burundanga, una substància utilitzada per a la submissió química en agressions sexuals. “Els dones burundanga, els dones pel cul, els tires als porcs i l’endemà quan es despertin que es pensin que els ha donat pel cul un porc“, ha apuntat mentre Ustrell feia ganyotes i li anava dient “Albert, això no, això, no”.

Pla, que ha entrat al plató repartint exemplars de la revista Cavall Fort amb un esparadrap als llavis per reivindicar la llibertat d’expressió després del veto de Vox a aquesta i d’altres publicacions a Borriana, a la comarca de la Plana Baixa (País Valencià) ha lamentat que “els artistes i intel·lectuals són molt lents i els fan falta 30 anys per adonar-se que els estan censurant, benvinguts al club”.

Una censura que és més habitual del que sembla, segons Pla

“Sempre ha estat així, la merda davant i la cosa bona darrere”, ha afegit sobre la censura que creu que és habitual, una mica més discreta que la del partit ultradretà, que ha prohibit alguns espectacles basats en obres de Lope de Vega o Virginia Woolf. En aquest sentit, Albert Pla ha lamentat que “estem en un món on no passa res”. “Et van fent callar, et van fent callar”, ha dit; i ha posat l’exemple de la intervenció de Juana Dolores al Més 324. “Surt la Juana Dolores a dir ‘me cago en Dios‘ i tothom la pren per una boja”, ha criticat.

D’altra banda, l’artista s’ha tornat a posar l’esparadrap als llavis quan Ricard Ustrell, que la temporada vinent presentarà El matí a Catalunya Ràdio, li ha preguntat sobre la possibilitat que torni el rei emèrit si guanya el candidat del Partit Popular a la presidència del govern espanyol i, tot seguit, l’ha escopit. Segons ell, el primer que farà si torna és “renyar la família” perquè “barallar-se entre ells és una diversió que tenen”.