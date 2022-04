Telecinco aprofita la guerra per buscar audiència amb la sèrie de Zelenski

La guerra a Ucraïna està deixant un rastre de destrucció i mort al país, el drama dels refugiats i un daltabaix polític mundial, però sembla que la normalització mediàtica arriba a nivells mai vistos. Aquesta setmana Telecinco ha anunciat que emetrà la sèrie de Volodimir Zelenski, el president d’Ucraïna. L’allau de crítiques ha estat gairebé instantani per Twitter, on molts usuaris s’han queixat de la fredor del mitjà que, està aprofitant la catàstrofe per inflar-se la butxaca. Tot i que la companyia Mediaset no ha fet declaracions, era ella mateixa l’encarregada de publicar a les xarxes socials l’arribada pròximament de Zelenski: Servidor del Poble.

Solo os interesa por el morbo, me pregunto si habéis visto algún capítulo para saber si es un buen producto. — Merchi (@MMerchi1975) April 3, 2022

El president ucraïnès interpreta a un home que acaba per pura sort governant Ucraïna. De fet, la història està creada i produïda pel mateix Zelenski i es va començar a emetre el 2015. L’últim episodi emès és del 28 de març del 2019 i menys d’un mes després, Zelenski guanyava les eleccions d’Ucraïna, convertint-se així en el seu president. Anys després, doncs, Telecinco recupera la sèrie -que no ha estat mai coneguda fora d’Ucraïna– i la posarà en emissió les setmanes vinents, el que sembla una mofa cap a la situació complicada que viuen els ucraïnesos.

De la ficció a la realitat

La carrera de Zelenski va començar als escenaris ucraïnesos abans d’apoderar-se del control del país. De fet, l’humorista va guanyar les eleccions sense cap classe d’experiència prèvia, és a dir, va endur-se una gran majoria dels vots perquè era un personatge públic molt estimat gràcies a aquesta sèrie. Zelenski: Servidor del Poble és una sàtira política que se’n riu de la presidència del país. Quan Zelenski va veure l’èxit de la sèrie i la situació complicada que vivia el seu país -Poroshenko, l’antic president, estava acusat de corrupció- va decidir presentar-se a les eleccions, ja que a Ucraïna només necessites ser ucraïnès, no cal experiència política per ser president.

Volodimir Zelenski, president d’Ucraïna / EP

En qüestió de mesos va convertir la seva sèrie en la seva campanya electoral. Fins i tot va anomenar el seu partit com la sèrie que ell protagonitzava, Servidor del Poble. Un detall que va agradar a la població ucraïnesa que els va votar, convertint-lo en el president d’Ucraïna de manera pràcticament sobtada, com a la seva sèrie.