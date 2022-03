La simpàtica anècdota d’Irene Rigau en directe a TV3

L’exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau és incombustible. Mestra vocacional, ha dedicat molts anys a la política, sobretot en càrrecs vinculats a la gestió educativa, i la seva aportació a l’organització de la consulta sobre la independència del 9N del 2014 li va comportar una condemna d’inhabilitació, juntament amb Artur Mas i Joana Ortega.

Tot i jubilada, Rigau no està precisament inactiva i sempre apareix quan es debat sobre la llengua a l’escola. Es va pronunciar sobre els perills de la llei Celaá i aquesta setmana s’ha sabut que feia dos mesos que treballava discretament en l‘acord a quatre bandes per reformar la llei de política lingüística, amb l’objectiu d’intentar esquivar la sentència del TSJC que vol imposar un 25% de castellà a totes les aules. Una proposta parlamentària d’ERC, Junts, el PSC i els comuns que va explotar com una bomba dijous a la nit, hores després de presentar-se, perquè Junts la va voler congelar davant les crítiques d’entitats, de la CUP i de figures significatives del seu mateix espai polític, com l’expresident Quim Torra.

Rigau, l’entrevistada més buscada per parlar sobre la immersió

Per tot plegat, Irene Rigau era la dona més buscada per ràdios i teles aquest divendres al matí, i va tenir una marató d’entrevistes per defensar la proposta de reforma de la llei de política lingüística, de la qual es va declarar coautora com a “influencer sènior externa”. Un encadenament d’entrevistes que va haver de cobrir fent orfebreria amb el rellotge i que va acabar provocant una divertida anècdota en directe a TV3, on va acudir per ser entrevistada al plató del programa Els matins de la cadena de televisió pública catalana, dirigit per Lídia Heredia.

Després de defensar amb fermesa la seva tesi que “la immersió no es toca” amb la proposta polèmica i de declarar-se “una convergent sense partit” –per distanciar-se de Junts–, Lídia Heredia li va agrair la seva presència i la va acomiadar perquè a RAC1 estaven esperant per entrevistar-la per telèfon.

Irene Rigau, sortint del plató de TV3 pel cantó equivocat aquest divendres

Amb les presses, l’exconsellera va voler sortir del plató pel cantó equivocat i les càmeres la van enxampar passant per darrere de la presentadora i directora del programa, que intentava donar pas a un altre tema. La mateixa Heredia es va aturar per dir-l’hi, entre rialles, i Rigau s’ho va prendre amb sentit de l’humor i capacitat d’autoparòdia. “Això és la falta de pràctica!”, va dir.

La situació que es va generar, que es pot veure al minut 26 del vídeo sobre aquestes línies, va ser gairebé un gag que, de fet, va ajudar a destensar un matí carregat de notícies dures. Encara en directe –sense que quedés clar si Rigau era conscient que no s’havia donat pas a la publicitat o a algun vídeo–, l’exconsellera va comentar la situació amb Heredia, va referir-se al fet que a RAC1 l’estaven esperant –cosa que va fer que Heredia es disculpés amb Jordi Basté també en directe– i va fer un intent de sortir per l’alta banda del plató quan ja no calia. Tant els tertulians que havien compartit la taula amb Rigau, com Heredia i la resta de l’equip i el espectadors van rebre així, com un regal, aquesta simpàtica anècdota que va alleugerir el matí i va mostrar la gràcia de la televisió en directe, sense trampes.