RTVE augmenta el desgavell a informatius amb una nova substitució sobtada

Nova substitució sobtada en el càrrec que representa que és el màxim responsable dels informatius a Radio Televisió Espanyola (RTVE). I novament un periodista català protagonitza el nou moviment, en un desgavell que va començar amb Enric Hernàndez, l’exdirector d’El Periódico que recentment ha tornat a estar al centre d’una polèmica quan el PSC ha intentat fer-lo conseller delegat de la Xarxa de Televisions Locals, cosa que ha impedit Junts.

L’últim relleu a RTVE s’ha anunciat aquest divendres: serà Josep Vilar qui substituirà Esteve Crespo, que a la seva vegada havia rellevat Enric Hernández l’agost de l’any passat. Crespo, també català, va dimitir aquest dimarts i s’estava a l’espera de la decisió del consell d’administració de la corporació pública espanyola de mitjans de comunicació.

Cadena de caos a RTVE iniciada amb Enric Hernández

Per seguir la història cronològicament cal remuntar-se al 2019, quan Enric Hernández va ser nomenat director d’Informació i Actualitat de RTVE. El juny del 2021 va deixar aquest càrrec i va passar a ser director de Notícies, sense que quedés clar què significava aquest nou càrrec i què el diferenciava exactament del que havia deixat.

Enric Hernández, en una fotografia corporativa quan va entrar a treballar a RTVE/RTVE

Dos mesos després, el tres d’agost, Hernández va ser destituït i se li va comunicar que s’havia decidit amortitzar el seu càrrec, que s’havia detectat que era innecessari perquè se solapava amb el de director de Continguts Informatius, segons va publica el diari La Razón en aquell moment. Així doncs, el nou director de Continguts Informatius, Esteve Crespo, era el supervivent de la batalla i passava a comandar en solitari, sense l’ombra d’Hernández, els informatius de la casa.

Esteve Crespo tampoc ha durat com a cap dels informatius

Tanmateix, alguna cosa ha fallat igualment una vegada més a RTVE, perquè no ha passat ni un any i Esteve Crespo ha presentat la dimissió com a director de Continguts Informatius. Ara, per ocupar el seu lloc s’ha designat un altre veterà dels serveis informatius de la corporació, també provinent de Catalunya. Josep Vilar havia sigut el màxim responsable dels informatius de TVE a Catalunya entre l’any 2004 i l’any 2007. Després d’aquesta etapa va ser el moment en què va ser el salt a Madrid per encarregar-se dels Informatius diaris de TVE a escala estatal, un càrrec que va conservar fins l’any 2012.

Posteriorment va estar uns anys com a conseller de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), una cadira que va deixar el desembre del 2018, data en què hi va renunciar. Finalment, el 2020 Vilar va tornar a RTVE per ocupar el càrrec de director de Continguts de Programes Informatius, i aleshores va ser nomenat director d’Informatius de TVE, un càrrec que va ocupar durant només un any, abans de passar a dirigir l’àrea d’Estratègia i Planificació de RTVE. Ara afegeix un nou càrrec a aquest llarg currículum en la galàxia de RTVE, i hi arriba enmig d’un terratrèmol que fa temps que dura.

Relleu precipitat també a Continguts Generals

El desgavell a RTVE, però, no és exclusiu de l’àrea d’informatius, perquè el consell d’administració de la corporació també ha hagut de substituir aquest divendres Amalia Martínez de Velasco com a directora de Continguts Generals, després que fos destituïda a principis de març, quan portava només nou mesos en aquest càrrec. Martínez de Velasco havia arribat a aquesta cadira amb l’aterratge del nou president de la corporació José Manuel Pérez Tornero, que de moment no ha aconseguit portar l’estabilitat al gran ens públic de comunicació d’Espanya, que era un dels seus principals objectius després de l’època també convulsa de Rosa María Mateo. Com a substitut d’Amalia Martínez de Velasco s’ha nomenat José Pablo López.