La periodista Xantal Llavina té càncer de mama

“M’ha tocat, com moltes dones. Tinc càncer de mama”. Amb aquestes paraules, la periodista Xantal Llavina ha anunciat a través de les xarxes socials que pateix aquesta malaltia. Llavina és la presentadora del programa Revolució 4.0 a TV3 i a Catalunya Ràdio. En un emotiu missatge que ha compartit a Instagram i Twitter, Llavina, de 47 anys i mare d’una nena petita, la Xantal; ha explicat que ha començat el tractament de quimioteràpia aquest mateix dijous i que s’allargarà durant 6 mesos. La lluita contra el càncer de mama l’obliga a deixar, almenys durant mig any, el programa que “tant estima” de televisió i ràdio.

M'ha tocat, com moltes dones. Tinc #càncerdemama. La quimioteràpia de 6 mesos, que he començat avui, requereix deixar de presentar durant uns mesos el @revolucio4 a @catalunyaradio. Ara toca persistir i fer-ho amb actitud positiva #prevenciomoltimportant #feuvosmamografies 💪💜 pic.twitter.com/KTivPJxDNP — Xantal Llavina Aguilar (@Xantallavina) December 22, 2022

El xoc de rebre la notícia i la “revolució personal”

A Instagram, la periodista ha compartit una fotografia seva amb un llaç rosa, que simbolitza la lluita contra el càncer de mama, i ha compartit un text emotiu i esperançador. Xantal Llavina ha recordat el moment en què li van comunicar que patia aquesta malaltia: “és un xoc gran, entren pors, moltes preguntes, però també apareix una lucidesa molt gran de pensar, parar, escoltar els teus metges, fer-los cas i posar tota l’energia positiva en curar-te”, escriu.

La periodista Xantal Llavina ja ha començat la quimioteràpia i estarà uns mesos allunyada del programa ‘Revolució 4.0’, de TV3 i Catalunya Ràdio

Fent honor al seu programa, Revolució 4.0, la periodista afronta aquest moment complicat de la seva vida com l’hora de fer una “revolució personal”. Es defineix a ella mateixa com una dona “lluitadora i persistent” i escriu que “ara toca persistir i fer-ho amb actitud positiva”.

Missatges de suport: “T’estarem esperant”

Tant a la publicació de Twitter com d’Instagram, Llavina ha rebut gran quantitat de missatges de suport i ànims, tant dels seus seguidors com de companys de professió, com el presentador d’El món a RAC1, Jordi Basté, que li envia “l’abraçada més forta i gruixuda”.

L’abraçada més forta i gruixuda, Xantal https://t.co/2fc8oyZlt1 — Jordi Basté (@jordibaste) December 22, 2022

Llavina ha assegurat a les xarxes socials que el Revolució 4.0 continuarà mentre ella estigui de baixa, presentat pel periodista de Catalunya Ràdio Adam Martin Skilton.