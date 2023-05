Un periodista de TV3 revela amb quin personatge es folrava la carpeta

Carles Costa és un reconegut periodista de TV3. La seva àmplia trajectòria l’avala i aquest dimarts va passar pel Zona Franca de TV3 per parlar sobre periodisme i anècdotes professionals i personals. De fet, no es va guardar res i fins i tot va confessar amb quin personatge es folrava la carpeta quan era adolescent. Un personatge que va conèixer de ben a prop abans d’entrar a TV3 i a qui considera la seva “mare professional”. No és una altra que Julia Otero, amb qui va coincidir justament abans d’entrar a la televisió catalana.

📰📻 Pot desconnectar de l'actualitat un periodista que es dedica a explicar l'actualitat? Ens ho explica en @carlescosta_ al #ZonaFrancaTV3 i també confessa que era fan de carpeta de la @que era fan de carpeta de la @julia_otero. 😍 pic.twitter.com/anOAlRSTaF — Zona Franca (@ZonaFrancaTV3) May 30, 2023

El periodista, que ara s’encarrega de la informació judicial als informatius, va explicar la seva experiència abans d’entrar a la cadena pública, una època que recorda amb un somriure. Abans d’entrar a TV3 va debutar amb la ràdio de la mà de Julia Otero, la seva ídola d’adolescència i, efectivament, el personatge amb qui es folrava la carpeta. Costa ho va explicar al Zona Franca amb un gran somriure: “Per a mi ella era un mite. I et confessaré una cosa, que ella sap perquè som amics. Jo, quan era adolescent, portava la carpeta folrada amb fotos de la Julia Otero. La gent duia la Kim Basinger, jo portava tota la carpeta folrada de fotos seves”. I va continuar: “Algun cop et confessaré que fins i tot havia fingit tenir febre per veure el 3×4 a casa. Els meus pares no ho saben. Estava fascinat, enamoradíssim”.

La primera trobada que va fer que es desfés “completament”

Costa va tenir la sort de coincidir amb Julia Otero quan el van seleccionar com a becari del programa que conduïa a l’estiu. Amb 24 anys, va provar la ràdio per primera vegada de la mà de la persona de qui havia estat enamorat durant l’adolescència. Però com va ser aquesta primera trobada? Costa va explicar que la presentadora el va veure nerviós, “no podia articular ni dues paraules” i llavors li va dir que estava molt contenta de tenir un noi guapo a l’equip aquell estiu. “Jo ja em vaig desfer completament”, va confessar el periodista davant el riure de Danae Boronat.

El periodista de TV3 es va desfer en elogis cap a Julia Otero i va insistir que és “la millor comunicadora que hi ha”. “És una pena que no sigui aquí fent televisió al programa que volgués”, va dir Costa. Seria tot un somni per a ell donat que d’adolescent en va estar bojament enamorat i ara els uneix una gran amistat.