Mor el periodista Jesús Quintero als 82 anys

El periodista Jesús Quintero ha mort aquest dilluns als 82 anys a San Juan del Puerto (Huelva), Rocío Cárdenas, municipi natal del periodista. El comunicador va ser ingressat a principis de setembre en la Residència de Nuestra Señora de los Remedios, situada en la localitat gaditana d’Ubrique, per a rebre el tractament diari necessari per a la seva recuperació, segons va informar la seva família a través d’un comunicat.

El mític presentador de El loco de la colina, creador de múltiples formats de ràdio i televisió, va rebre més de dos-cents guardons, entre els quals destaquen l’Ondas Internacional, el premi Rei d’Espanya de periodisme o el Premi a l’originalitat periodística.

Creador de continguts i en múltiples formats

Nascut en San Juan del Puerto (Huelva), el periodista va començar la seva activitat professional en Ràdio Popular de Huelva. A més, ha treballat en Ràdio Nacional d’Espanya a Huelva, Centre Emissor del Sud de Ràdio Nacional d’Espanya, Ràdio Nacional d’Espanya a Madrid, Cadena SER, Televisió Espanyola i en produccions independents per a TVE i Canal Sud Televisió.

Quintero també ha estat creador i director General de Ràdio Amèrica, de la productora de ràdio televisió Babilònia i d’altres productores de ràdio i televisió.

Entre els seus programes de televisió destaca El perro verde, a TVE; Qué sabe nadie, a Canal Sud; Trece noches en Canal Sud; La boca del lobo, a Antena 3; Cuerda de presos, a Antena 3; El vagamundo a Canal Sud i Telemadrid; Ratones Coloraos, a Canal Sud.

Problemes amb els diners

En una de les seves últimes entrevistes, publicada l’any passat per Vanity Fair, el comunicador admetia que els diners “sempre” li ha “cremat les mans” i que el “gran error” de la seva vida va ser que va invertir “molt” en Ràdio Amèrica, Montpensier i Teatre Quintero, i que després de gastar-se “300 o 400 milions de les antigues pessetes ha passat a uns altres”.

En aquesta entrevista, el presentador va parlar dels últims titulars que es van publicar en referència al seu estat, els problemes de salut, física i mental, i els seus deutes que van despertar l’interès públic per Quintero en els últims anys.

El presentador també va confessar que va encadenar diverses depressions: “Vaig haver de prendre liti per a entrevistar a Alfonso Guerra a la Moncloa, estava al sòl, amb una gran depressió, i no volia anul·lar l’entrevista. Ell no ho va saber”.