VÍDEO | Milicians ucraïnesos obliguen TV3 a tallar la connexió en directe

El periodista Lluís Caelles, enviat especial de TV3 a Ucraïna, ha tingut un gran ensurt aquest migdia quan informava des de Khomutets sobre el conflicte bèl·lic iniciat per Rússia i les dificultats que s’estan trobant per arribar fins a la frontera amb Polònia. Mentre explicava que el país està “completament militaritzat” un grup de combatents ucraïnesos l’ha interromput i li ha exigit que abandonés aquest punt de directe. Caelles els ha dit que de seguida acabarien el directe i ha continuat explicant als espectadors que és “molt complicat” moure’s pel país pels nombrosos controls de les milícies armades i de l’exèrcit.

Els militars han continuat fent gestos d’impaciència perquè el periodista no acabava la seva crònica i Caelles ha intentat explicar el que li estaven comunicant els militars sense perdre els nervis. Abans de tallar la comunicació, Caelles ha assegurat que es troben bé i seguiran informant “més tard”, ja fora de la vigilància d’aquest grup armat. Mentre deia aquesta última frase un dels milicians ha posat la mà a la càmera per evitar que seguissin emetent.

Controls a cada cantonada

Més tard el Telenotícies Migdia ha pogut tornar a connectar amb l’enviat especial, que ha explicat amb més detall la quantitat de controls ocupats per milícies ucraïneses que hi ha entre la capital d’Ucraïna, Kíev, i Polònia, el país que més refugiats està rebent. Caelles ha explicat que amb algunes d’aquestes milícies no han tingut problemes mentre que altres, com la del vídeo, han posat impediments per informar. L’enviat especial ha explicat que els paren molt perquè viatgen en una furgoneta amb antena i la paraula ‘Press’.

Aquest ensurt no ha estat el primer que ha protagonitzat un enviat de TV3. Manel Alías, corresponsal a Rússia, també va ser aturat aquest dilluns per la policia ucraïnesa just abans de sortir al programa de Xavier Grasset, el Més 324.